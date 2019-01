EL PP pregunta en el congreso por los 6 millones de Ciuden

El PP pregunta a la ministra de Transición Ecológica por los 6 millones de euros presupuestados para la CIUDEN. El diputado popular, Eduardo Fernández, asegura que esa asignación no está a la vista en las cuentas, por lo que solo cabe suponer que procede del IDAE, pero dado que el PSOE siempre reprochó a los populares que aquello que no aparecía consignado en las cuentas, no existe, ahora deben explicarse

También el en Congreso, los populares anuncian que votarán en contra del próximo debate con el que el Gobierno aprobará definitivamente el fin de las ayudas mineras, aunque supone que al PSOE se sumarán Ciudadanos y Podemos para sacarlo adelante, como ocurrió con el debate sobre las térmicas. En lo que tampoco confía Fernández es en los planes de acompañamiento por el cierre de térmicas: en el caso de Compostilla, considera que la creación de un gran parque eólico será una buena operación para la eléctrica, pero no traerá el empleo que ahora se destruye.

Y en política, Fernández cree que el nombre del candidato del PP en Ponferrada aún tardará en saberse. No ha querido pronunciarse claramente sobre el nombre de Marco Morala, que cada día suena con más fuerza y en algunos ámbitos del PP lo dan ya por hecho como relevo de Gloria Fernández Merayo, sino que invita a no hacer especulaciones

Cinta….