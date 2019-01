Tan solo la mitad de los vascos es capaz de distinguir una información falsa. Esta tampoco lo es

La televisión sigue siendo el medio de comunicación por excelencia para seguir las noticias, aunque Internet se ha convertido en el más importante para la población más joven

La televisión sigue siendo el medio de comunicación por excelencia en el que las y los vascos siguen las noticias de actualidad (no deportivas), aunque va perdiendo importancia. Así, el 44% de la población lo señala como principal medio para ello. La televisión es el principal medio en mayor medida para la población de más edad, mientras que entre la población joven, aunque también es importante, se sitúa ya en segundo lugar por detrás de Internet.

En cuanto a la frecuencia, el 64% de la población afirma seguir las noticias por televisión todos los días, y otro 14% 3 o 4 veces por semana. La frecuencia ha disminuido con respecto a 2014, cuando el 76% lo hacía todos los días y el 11% 3 o 4 veces por semana.

El segundo medio por el que se siguen principalmente las noticias de actualidad es Internet, el primero entre la población de 18 a 45 años. Así, mientras el 28% de la población general considera que Internet es el medio principal o más importante donde siguen las noticias, estos porcentajes ascienden al 58% entre las y los jóvenes de 18 a 29 años, y al 43% entre las y los de 30 a 45. La frecuencia de consumo de este medio se ha mantenido más o menos estable desde 2014.

En tercer lugar se sitúa la radio, medio más importante para el 17% de la población, aunque con muy poca incidencia para la población más joven (18-29 años), entre quienes tan sólo el 2% lo han colocado como el medio principal para acceder a las noticias. De todas formas, la frecuencia de su consumo se ha mantenido estable desde 2014.

Por último, tan sólo el 10% de la población considera a los periódicos en papel como medio principal, porcentaje que disminuye hasta el 5% entre la población de 18 a 45 años. Además, la frecuencia de consumo de este medio ha disminuido considerablemente en los últimos 4 años, mientras que en 2014 el 34% afirmaba leer el periódico todos los días y el 9% 3 o 4 veces por semana, en 2018 lo leían todos los días el 22% y el 11% 3 o 4 veces por semana.

Euskadi se sitúa en la cola de Europa en el uso de redes sociales

El 44% de la población vasca afirma no utilizar nunca las redes sociales o hacerlo raramente. Este porcentaje es uno de los mayores de la Unión Europea, entre quienes como media el 33% no las utilizan o lo hacen raramente. En España el porcentaje de quienes no utilizan las redes sociales es del 24%.

De todas formas, los datos son muy variables teniendo en cuenta la edad. Así, entre quienes tienen entre 18 y 29 años el 92% afirman utilizar las redes sociales todos los días, y tan sólo el 3% dicen no utilizarlas nunca o casi nunca. Entre la población de 30 a 45 años el 59% las utiliza todos los días y el 16% al menos una vez por semana, mientras que el 21% no las utiliza nunca o casi nunca. En cambio, entre la población de 46 a 64 años el 53% no las utiliza nunca o casi nunca y entre la población de 65 o más años el 79%..

Con un nivel de confianza general en los medios de 5,7, la ciudadanía prefiere que los medios intenten ser neutrales e imparciales

En cuanto a la valoración de la labor de los medios de comunicación, las opiniones se encuentran bastante divididas entre quienes opinan que los medios de comunicación se ocupan de temas que realmente interesan a la ciudadanía (48% muy o bastante de acuerdo) y quienes no (51% poco o nada de acuerdo). La opinión de que los medios de comunicación dan información real de lo que sucede está menos extendida: 39% muy o bastante de acuerdo, frente al 60% que están poco o nada de acuerdo.

En cuanto a la confianza en los medios de comunicación, en una escala de 0 a 10, la media de confianza alcanza el 5,7. Se confía más en la información deportiva (6,5), y en cierta medida en la información internacional (5,4) y económica (5,1), mientras que se confía menos en la información política (4,5). La confianza en los medios de comunicación ha aumentado algo desde el año 2014.

Aunque ocho de cada diez creen encontrar información falsa en los medios por lo menos una vez al mes, tan sólo la mitad creen ser capaces de distinguir cuando una información no refleja la realidad o es falsa