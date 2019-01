Cervera: "Si queremos mantener ciertas posibilidades hay que sumar de tres"

Habla el entrenador del Cádiz. Cervera reconoce que el empate ante el Granada va tomando buen sabor. La buena imagen del equipo ante el líder refuerza la moral de los jugadores y cuerpo técnico, pero el entrenador no se esconde y asegura que los puntos también son importantes. "Durante la semana hemos visto cosas que nos han dejado más contentos, pero luego está el resultado. Llevamos varios partidos que no sumamos tres y si queremos mantener ciertas posibilidades hay que sumar tres puntos".

El entrenador se muestra optimista con la llegada de nuevos refuerzos y no duda en asegurar que vendrán futbolistas. "Estoy convencido de que llegarán refuerzos. En los sitios donde sólo tenemos un jugador vendrá alguien, seguro".

Cervera manda un mensaje a los que puedan llegar. "No se busca un titular. Los titulares los tenemos. Ahora tiene que venir uno a quitarle el puesto al nuestro y eso sería fenomenal, pero si no a compartirlo, pero los titulares los tenemos".

Sigue repasando el hipotético mercado y asegura que los amarillos no tienen entre sus pretensiones la incorporación de un delantero centro. "El problema del Cádiz no es el delantero. Meter en un sitio donde hay cinco jugadores meter a otro no es sano. Es más sano traer a alguien que le dé descanso a Jairo o a Salvi durante los partidos" y por eso apunta a la llegada de los extremos que además añade que uno "sea clavado" a lo que tienen los cadistas, siendo el otro de un perfil diferente.

Una de las claves a lo lastrado que se ve el equipo en los partidos como visitante en la segunda vuelta es que "nosotros no somos un equipo que manda en los partidos y eso cuando necesitas ganar fuera de casa cuesta más", dice Cervera mientras añade que "cuando los equipos intentan asegurar la permanencia o los play off se hacen fuerte en casa y nosotros tenemos que ganar cuando los equipos se despistan y juegan al ataque, pero cuando están armados nos cuesta un poco más".