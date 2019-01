Prepara el CD Tenerife la cita de este domingo en el Rodríguez López ante el Nástic con mayor optimismo con respecto a otras semanas, quizás por el hecho de que en la presente se han visto las evoluciones de las nuevas incorporaciones al primer equipo blanquiazul. Es lo que ha dado a entender el centrocampista Luis Milla en su comparecencia de este jueves. El jugador,que ha dejado atrás las típicas dolencias tras su intervención en la rodilla, comentó que “es gente que viene a sumar, a competir por un puesto y a ayudar. Han venido con mucha disposición y tienen calidad puesto que vienen de equipos de primera división. Somos conscientes de que nos van a dar un salto de calidad que nos ayude a salir de esta situación. Les he visto jugar y algunos contra ellos. Borja tiene mucha calidad y Uros es un portento físico. Ojalá que con ellos podamos lograr nuestras intenciones de abandonar la zona peligrosa de la clasificación”, explicó el jugador.

La necesidad de buscar puntos es evidente aunque no lo está haciendo bien el equipo lejos de la isla, y es algo de lo que toma conciencia el centrocampista al incidir de que “somos autocríticos y es algo en lo que tenemos que mejorar. No vale autoflagelarse y meternos más presión de la que toca. Tenemos dos partidos en casa donde hemos demostrado que somos fuertes y lo que queremos es buscar hacer el juego de la segunda parte ante el Elche”, recalcó.

Está claro que en una competición como la segunda división hay que sacar puntos de donde sea y en su feudo los blanquiazules son un difícil rival: “Aquí somos fuertes porque la gente empuja y somos algo más atrevidos de lo que somos fuera de casa. El otro día el Oviedo nos presionó bien pero tenemos que ser conscientes de que debemos de competir más aunque fuera de casa tenemos que dar un paso al frente porque no hemos sido capaces de lograr un solo triunfo fuera. El lograr victorias fuera es la que te da un plus a lo largo de la competición”, declaró Milla.

El pasado fin de semana Milla ocupó una posición escorada a la banda derecha de la que también quiso hablar al decir que “soy consciente de que cuando estoy en el medio del campo tengo mayor participación pero creo que el otro día no hubiese sido similar por la presión que recibimos y no fuimos dueños del balón al no saber salir bien de la presión. Siempre acabo metiéndome por dentro aunque estoy contento de que cuente conmigo tanto escorado a la banda como en el centro del campo”, apuntó el madrileño.

Pero el del domingo será un encuentro de doble valor señaló el jugador pues “necesitamos coger aire y vernos en una zona más tranquila. La línea debe ser la de los entrenamientos que estamos haciendo y no cometer los errores del último encuentro por lo que debemos de ir a por el partido desde el primer minuto para que vean nuestro potencial”, sentenció.