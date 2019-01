Acuerdo entre las partes para el traspaso de Guardiola al Valladolid

El Córdoba ha logrado un acuerdo a cuatro bandas y si no ocurre nada extraño, en las próximas horas se podría hacer oficial la salida de Guardiola, traspasado al Real Valladolid. En la operación también entra Aguado, que se quedará cedido en el Córdoba hasta el final de temporada y después se marchará al club pucelano. El montante de la operación esta en torno a los 6 millones de euros.

A pesar de que el Valladolid solo tiene un millón de euros para invertir en jugadores hasta final de temporada, lo cierto es que el contrato de Guardiola será 4 años y medio, con lo que la amortización del fichaje sería de algo menos de un millón por temporada; puesto que hay una cantidad que se destinará al fichaje de Aguado y otra para compensar al Getafe.

La negocación no ha sido fácil, pero ha llegado a buen puerto y todas las partes salen ganando. Si no pasa nada de última hora, que no se espera, en las próximas horas se hará oficial.

El Córdoba soluciona así muchos de sus problemas económicos, arrastrados desde el final de la pasada campaña.

El próximo en salir será Aythami.