Natxo cocina un nuevo sistema

Natxo González estudia variantes para revertir la mala racha de resultados del equipo. El entrenador estudia prescindir del rombo ante el Albacete. El cuerpo técnico ensaya un nuevo dibujo con la presencia de extremos y descargando de jugadores el centro del campo.

El rombo, según las pruebas, deja paso al 4-3-3, con el concurso de Fede Cartabia y de Borja Valle como hombres de banda. Una clara novedad con lo que se ha visto hasta el momento en Liga. Este matiz coloca al pichichi Quique como referencia única en el centro del ataque blanquiazul.

El resto del equipo tendría la novedad del regreso de Edu Expósito al once inicial. La lesión de Michael Krohn-Dehli obliga al entrenador a prescindir del danés. La revolución desde Mallorca, por lo tanto, no viene en cuanto a caras nuevas, pero sí en cuanto al esquema.

La semana esta marcada por largas reuniones diarias del cuerpo técnico con los futbolistas. Un cambio de sistema obligaría a dosis de pizarra para que los futbolistas asimilen los cambios. Natxo González ya sacrificó el rombo en Cádiz, donde apostó por jugar con el sistema de tres centrales.