Los presupuestos municipales de 2019, de este año, en el alambre. La falta de entendimiento entre el gobierno local, de La Marea Atlántica, y el que debería ser su socio prefente, el Partido Socialista, puede provocar que no vean la luz, a cuatro meses de las elecciones municipales de mayo.

El PSOE ha dicho no.

Un no rotundo al borrador que le entregó el gobierno local y ya no está dispuesto a presentar sus propuestas. Ha anunciado que votará en contra de las cuentas en el pleno municipal, lo que impediría de plano que salieran adelante, en caso de que el PP no les dé su voto afirmativo. Y lo ha anunciado, precisamente, la candidata socialista a la alcaldía.

La Marea Atlática por su parte ha decidido seguir el procedimiento de aprobación de presupuestos igualmente. La semana que viene los llevará a Junta de Gobierno. El alcalde de A Coruña se ha mostrado decepcionado, considera que la postura adoptada por el PSOE va en contra de la ciudad. Advierte de que se caerán proyectos importantes y obras que no podrán hacerse realidad. Xulio Ferreiro.

Los socialistas consideran que el documento no corrige los fallos de gestión de años anteriores, que deja partidas importantes sin ejecutar y que tiene un claro carácter "antisocial" y "electoralista". Reprochan al gobierno local la baja ejecución de los presupuestos de 2018, que roza un 40%.