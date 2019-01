José Rafael Pérez: "Lo más maravilloso de las fallas es la gran cantidad de gente que conoces"

"Lo importante para mí es que las Fallas me han ayudado, personalmente, a conocer mucha gente".

Así se ha pronunciado el Fallero Ejemplar de las Fallas de Dénia 2019, José Rafael Pérez Belenguer, más conocido como Petete, de la Falla Centro.

El miércoles 16 de enero, por la noche, se reunía el jurado para valorar entre las propuestas presentadas por las distintas comisiones falleras dianenses. Tras la deliberación, el presidente de la Junta Local Fallera (JLF), José Vicente Benavente, era el encargado de darle la noticia con una llamada telefónica. Minutos después, el Fallero Ejemplar era recibido en la sede de la Junta, donde mostraba su sorpresa por el nombramiento.

Al respecto, Pérez reconocía que "no me lo esperaba", añadiendo que "no sabía que era el día en el que se reunía el jurado".

El Fallero Ejemplar 2019 apuntaba que "tengo una visión de las fallas diferentes, creo que deberían ser un elemento armónico, de las costumbres del pueblo, y nos tiene que ayudar para conocernos".

Petete aseguraba que "lo más maravilloso de las fallas, para mí, es la gran cantidad de gente que conoces", apuntando que "tengo muchas amistadas de otras comisiones".

Curriculum fallero

José Rafael Pérez forma parte de la falla Centro desde hace 26 años.

Entre los cargos que ha ostentado destaca la presidencia en el año del cincuentenario de la falla, en 1998. Además también ha sido presidente de la Asociación Falla Centro durante ocho años, y vicepresidente de la misma durante otros cuatro años.

Ha sido delegado de prensa, tesorero (tres años), delegado de lotería de Navidad, delegado de su falla en la JLF durante cuatro años, y ha recibido, entre otros reconocimientos, la Medalla de la Falla Centro.

El próximo 23 de febrero, durante la tradicional cena de gala fallera, Petete recibirá el cariño del mundo fallero como Fallero Ejemplar 2019.

Recibimiento al Fallero Ejemplar 2019 en la sede de la JLF de Dénia. / Junta Local Fallera