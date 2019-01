Los taxistas de Elche ven "con inquietud" la llegada de Uber a la ciudad

La empresa Uber ha comenzado a funcionar en Valencia esta misma semana. La intención ahora es ampliar su presencia en la región con los lanzamientos de UberX en Alicante y Elche. Ante este anuncio, el presidente de Radio Taxi Elche, José María Bretones, ha asegurado que ven "con inquietud" la llegada de estas VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) a la zona.

El sector ha convocado en Madrid una huelga indefinida a partir del próximo día 21 de enero para forzar a las administraciones a que tomen medidas contundentes para regular las licencias de vehículos VTC. En este sentido, Bretones ha explicado que en la Comunidad Valenciana todavía tienen que decidir si se unen a la huelga, aunque ha aclarado que "seguramente seguirán las mismas pautas".

El presidente de Radio Taxi Elche ha recordado que no se está cumpliendo la ley. La normativa contempla que se puede conceder una licencia de VTC por cada 30 de taxis. Sin embargo, José María Bretones ha asegurado que esto no se cumple porque no hay medios para controlarlo. Además, ha apuntado que las VTC tampoco cumplen con el horario que permite operar tan solo un 20% fuera de su destino.

Bretones ha aclarado que la Generalitat Valenciana les ha traslado que están por la labor de controlar la presencia de las VTC, pero ha insistido en que los plazos se alargan. Además, el presidente de Radio Taxi Elche ha apuntado que han solicitado tanto a la administración autonómica y local que se les autorice a poder llevar más pasajeros en los vehículos. José María ha aclarado que esto les permitiría mejor hacer frente al servicio que están prestando empresas como Uber.

Radio Taxi Elche ha querido dejar claro que están operando con vehículos modernos y no contaminantes, tal y como se está fomentando desde los ayuntamientos. José María Bretones ha apuntado que esta competencia no aparece por falta de interés del sector del taxi, sino que son conductores "totalmente formados".