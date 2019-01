"Es jodido llegar en estas condiciones ante el mejor equipo de la categoría"

El Xerez DFC se enfrentará el domingo en Chapín a un Arcos CF en horas bajas. Ya no sólo por los resultados, que no acaban de acompañar en estas últimas semanas, sino porque llegan mermado de efectivos. De hecho, en el entrenamiento del miércoles, Pepe Bermúdez sólo tenía a diez jugadores del primer equipo en el entrenamiento.

Una plantilla muy corta y las lesiones y sanciones, están lastrando mucho al equipo serrano, que a pesar de todo, tratará de presentar batalla ante los xerecistas.

Pepe Bermúdez, técnico del Arcos CF, lamenta que “en el mejor partido del año y ante el mejor equipo de la categoría, mi equipo llegue en esas condiciones. Una pena porque vamos a jugar en u campo que hace poco albergaba partidos de Primera y ante una gran afición, pero a pesar de todo, trabajaremos para intentar traernos los tres puntos utilizando nuestras armas, nosotros no arrojamos la toalla nunca”, advierte en la Cadena SER.

Bermúdez no esconde que trabajar de esta manera cada semana “es jodido, esta es una competición muy complicada, te afecta no sólo por el partido en sí, sino por el día a día, por no saber cómo preparas el partido si te falta mucha gente”.

El entrenador del Arcos agradece a sus jugadores que “se dejen la piel en el campo”, pero reclama ayuda, “necesitamos que llegue gente, porque algunos los que están jugando están cargados ya de partidos y otros no tienen recambio, por lo que no tienen compencia y eso se refleja después en los partidos”.

Por último desvela que “desde hace dos meses directores deportivos de otros clubes me han llamado interesándose por algunos jugadores. Este mismo lunes me llamó uno que quería llevarse a un jugador mío y claro, tienes que ponerte en la piel de ellos, de estar jugando en un sitio cuyo futuro es incierto y además hay problemas de pago”.