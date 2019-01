"Espero cumplir doscientos partidos con la Cultural"

Camino de su mejor momento de la temporada, Yeray González celebra sus cien primeros partidos con la Cultural tras dos temporadas y media en sus filas. Cien jornadas que han dado para asumir los galones de un proyecto al alza, celebrar un ascenso, irrumpir con fuerza en la Segunda División, renovar por tres años, perder protagonismo e, incluso, ver amenazada su continuidad al mismo tiempo que la afición suplicaba por su presencia en el once. Ochenta y siete partidos de liga, cuatro de play-off y nueve de Copa del Rey adornados con doce goles marcan la trayectoria del tinerfeño en la casa blanca. Y promete muchos más.

"En ningún momento se me pasó por la cabeza irme, aunque si hubiera seguido Cea, tal vez el club, yo o todos hubiéramos tomado otra decisión. A día de hoy mi decisión es seguir muchos años y espero cumplir doscientos partidos aquí", declaró el centrocampista, cerrando cualquier posibilidad de salida en el mercado invernal. Recuperada su confianza y afianzado en la alineación, Yeray quiere parecerse asímismo: "me quedo con mis primeros partidos tras el ascenso. Marqué varios goles, aunque no es mi faceta, y queda poco para lograrlo. Coger ritmo, ser el Yeray constante que era, el que no perdía, el que presionaba arriba, el que se metía en el equipo...Está volviendo a ser".

El siguiente reto colectivo de Yeray y sus compañeros es recuperar la fortaleza perdida en el Reino de León donde la Cultural solo ha ganado 15 puntos de 27 posibles, situándose en la segunda parte de la clasificación parcial. Diez conjuntos presentan un mejor balance que los leoneses como locales.