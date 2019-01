"Los PGE son irresponsables, sectarios y desleales"

La inversión para la Región de Murcia en los presupuestos generales del Estado (PGE) caerá este 2019 un 63 por ciento con respecto al año anterior, y basadas en unos ingresos "ficticios" que eliminan inversiones ya previstas. Así lo considera el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, en declaraciones tras la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos convocada para analizar el proyecto de presupuestos.

La Región, según De la Cierva, contará con una inversión menor que la prevista inicialmente, porque de los 988 comprometidos para este año, se invertirán solo 374 millones, un 63 por ciento menos.

La consecuencia directa será la postergación de la mayoría de las infraestructuras previstas, como el tercer carril de la A-7 o la autovía Yecla-Caudete. En Justicia, no hay fondos para poner en marcha la Ciudad de la Justicia de Cartagena y solo 4,4 millones para el Palacio de Justicia de Lorca, presupuestado en 6,2 millones. O en materia de agua, no se mantiene la apuesta por las desaladoras, y no se ha previsto ni un solo euro para el mar Menor y el proyecto de vertidos cero. Algo especialmente sangrante, según el consejero, porque hace peligrar además los fondos europeos conseguidos.

Del mismo modo, no hay presupuesto alguno para comercio, industria o turismo, ha lamentado.

Según De la Cierva, los PGE son "irresponsables" porque se organizan sobre unos ingresos "que simplemente no existen" para "justificar unos gastos manifiestamente extraordinarios" con los que "contentar" a los posibles socios del Gobierno en este proceso de aprobación de las cuentas.

Los ha tachado de "sectarios" porque solo se adjudican inversiones a aquellas comunidades autónomas que pueden apoyar su aprobación "menospreciando otras partes de España". Y son "desleales", dice, "porque solo miran a Cataluña".

De la Cierva ha desmentido también las cifras ofrecidas por el Delegado del Gobierno, Diego Conesa, que habló de que Murcia recibirá unos ingresos de 3.415 millones de euros, 208 más que en 2018.