Rocío Pérez: "Si vemos una solución sencilla para un problema complejo, probablemente sea mentira"

A diario asistimos a través de medios de comunicación de dudosa reputación o de redes sociales a un reguero de fake news o noticias falsas que en la mayoría de los casos pasan por noticias reales.

En Hoy por hoy nos hemos preguntado cómo podemos conseguir que no nos la cuelen y cómo podemos distinguir una noticia real de una inventada. Y especialmente ¿Cómo distinguirlas en ámbitos en los que podemos ser unos absolutos ignorantes, como es el caso de las noticias científicas?

En el blog Maldita Ciencia tienen un método para desenmascarar las noticias falsas y para evitar que se propaguen, un método que será el tema central de una conferencia que tendrá lugar este sábado 19 de enero a las 12.00h en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Invitados por la Asociación de Divulgación Científica de Murcia, la ponente será Rocío Pérez, coordinadora del blog Maldita Ciencia, intentará dar las herramientas necesarias para ganar esta guerra a las denominadas fake news.

Rocío Pérez ha pasado por el programa Hoy por hoy y ha dicho que una regla básica para combatir las noticias falsas es no compartirlas a través de redes sociales o aplicaciones móviles como whatsapp, "si tú no sabes si lo que estás viendo es real mejor no lo compartas, no hay nada que sea tan urgente para compartirlo sino se está seguro de su veracidad", ha dicho.

Otro de los consejos de Rocío Pérez para combatir las noticias falsas ha sido el que tengamos en cuenta que si estamos leyendo o viendo una información que parece sorprendentemente buena para ser verdad será en la mayoría de los casos una mentira o dicho de otra forma "cualquier cosa que suene a una solución sencilla para un problema complejo, probablemente no sea verdad".