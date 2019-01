El UCAM Murcia y otros dos clubes suspiran por Sergi García

En el UCAM Murcia CB andan tras los pasos del base de 21 años del Valencia Basket, Sergi García. Jaume Ponsarnau no cuenta con él, aunque en estos momentos ya ha dicho públicamente a los medios de comunicación en Valencia que no tiene ninguna intención de dejarle salir debido a que Fernando San Emeterio está lesionado. El joven base no entra en sus planes, lleva un año casi en blanco y se quiere marchar para jugar minutos. El UCAM Murcia CB lo quiere debido a que Booker no le ofrece al resto de compañeros lo que se esperaba de él. Es una buena opción para la joven promesa del baloncesto nacional que cumple su segunda campaña en Valencia tras salir de Zaragoza, pero no es la única opción que baraja. Ha sido internacional en todas las categorías hasta llegar a la absoluta.

Además del UCAM Murcia, también se han interesado por el joven base de 1,93 el Manresa y el Montakit Fuenlabrada. El mejor colocado era el club catalán ya que Renfroe se marchó, pero la llegada de Fisher le restaría minutos. Su situación en tabla le hace ser primera opción para el jugador. La segunda sería la plaza de Murcia, ya que a pesar de que va muy mal en la Liga Endesa, en estos momentos juega dos competiciones y en la Champions no hay quien le tosa en el grupo A. Lo que quiere Sergi son minutos y en Murcia los tendría. Peor colocado está en Montakit Fuenlabrada, que también lo quiere en calidad de cedido. El base taronja ha jugado solo en 11 de los partidos de que ha disputado su equipo en la Liga Endesa, con una media inferior a los 7 minutos.