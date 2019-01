Vecinos de las Casas de Abella se quejan de la desinformación en las obras de las tuberías

Tras el aviso de que las obras de sustitución de tuberías de amianto en las Casas de Abella del barrio del Ave María de Palencia se ven frenadas porque los vecinos no presentan los presupuestos, los afectados salen a la palestra. Recuerdan que ni el Ayuntamiento ni Aquona les ha informado de que presentar los presupuestos era un requerimiento imprescindible. Precisamente dicen detectar en las obras "falta de información y desorganización en las obras". Los vecinos dicen además que "son obras que por salud pública deberían haber acometido Aquona y el Ayuntamiento hace mucho tiempo".

Algunos de los afectados explican en las redes las razones por las que no han presentado los presupuestos de las obras. Al hecho de que nadie les había informado de que era imprescindible para pedir el permiso de obra; permiso que tiene coste aunque en principio se les dijo que no, unen que "tienen la intención de realizar la obra en primavera o en verano, no en pleno invierno, cerca de las navidades y con temperaturas bajo mínimos. Consideran además extraño convoque unas ayudas cuyo plazo finaliza el 30 de noviembre y que Aquona haya empezado a trabajar en la primera casa diez días antes, lo que delata la desorganización a la que aluden.