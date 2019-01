El concurso provincial de belenes registra una de las mayores participaciones de su historia

El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez ha entregado los premios del 29º Concurso Provincial de Belenes en un Salón de Plenos abarrotado y en el que la ilusión por recibir los galardones fruto de un trabajo cuidado se podía ver en las caras de los participantes.

Vázquez, acompañado de diputados, los técnicos del Área y de varios miembros del jurado, ha hecho entrega de un total de 33 galardones que, repartidos en diferentes premios, han distribuido hasta 7.500 euros en metálico y varios lotes de material escolar entre los ganadores. El presidente de la institución provincial ha destacado la alta participación que ha vuelto a registrarse en esta edición con 85 belenes presentados a concurso, así como la implicación de los diferentes colectivos por seguir manteniendo vivo este certamen que ya se ha convertido en tradición en el periodo navideño. De todas las inscripciones, 45 han correspondido a la categoría popular, 34 a la escolar y 6 a la de exhibición. En cuanto a participación, el CEAAS de San Ildefonso ha seguido siendo el más prolijo con 24 belenes, pero seguido muy de cerca por el CEAAS de Cuéllar con 21 y los CEAAS de Cantalejo y Prádena con 19 grupos participantes.

La Asociación Cultural La Peguera de Zarzuela del Pinar y los alumnos del CEIP Agapito Marazuela de San Ildefonso, recogieron orgullosos sus premios a mejor Belén de categoría Popular y Escolar respectivamente. Junto a ellos, muy satisfechos con su trabajo, los componentes del AMPA San Gil recibieron el premio especial a la elaboración artesanal.

Junto a estas tres entidades, la Asociación Cultural de Belenistas de Cuéllar, así como los alumnos del CRA El Pizarral de Santa María, recogían los Premios de la categoría Exhibición, tanto en su sección Popular como en su sección Escolar.

Todos ellos han recibido los premios más importantes del Concurso, pero no los únicos reconocimientos y agradecimientos, ya que muchos de los ganadores y finalistas de las fases zonales también han pasado por el Salón de Plenos para recoger su diploma acreditativo y su premio correspondiente, en agradecimiento no sólo a su participación, sino también a la gran labor social a la que contribuyen con su aportación en cada uno de estos Belenes que, cada año, conceden un plus de emoción e ilusión a las fiestas navideñas.