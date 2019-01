'Virgencita, que me quede como estoy'

Que diu el PP que si torna a l'ajuntament de València que es carregarà el carril bici... Que no mola... Que complica més el trànsit. És a dir, el concepte de mobilitat dels populars és tornar a la supremacia del cotxe. Aleshores, que no tornen... Millor un carril bici i una ciutat que mira al futur ara que podem tindre els diners d'Espanya per al transport metropolità, que una ciutat que vol tornar al passat vinga eixa intenció de qui vinga.