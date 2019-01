Una comisión para ganar la batalla a la violencia contra las mujeres

La lucha contra la violencia de género es labor de todos. Este jueves 17 de enero se ha presentado la Comisión Provincial contra la violencia de género en la Ciudad de la Justicia, y el encargado ha sido el presidente de la Audiencia de Valencia, Fernando de Rosa, quien explica que la colaboración institucional y de todos los implicados es fundamental. También ha decidido reabrir una vieja herida al apostar por el modelo de atención integrada que en su día defendió Gabriela Bravo y provocó el choque con Mónica Oltra, partidaria de crear un centro de atención y ayuda a las víctimas en el momento de la denuncia.

Abarcar toda la violencia que se ejerce sobre la mujer y coordinar las actuaciones de instituciones políticas, penitenciarias, municipios, fuerzas de seguridad y el Instituto de Medicina Legal en la lucha contra esta lacra. Ese el principal objetivo de la comisión provincial y que trabajará por buscar soluciones a un problema que está a la orden del día.

Se reunirán al menos cuatro veces al año. El primero de esos encuentro será en marzo. Fernando de Rosa explica que además de los delitos de violencia de género, hay que cambiar el planteamiento y empezar a coordinarse también en delitos que afectan a la mujer por el hecho de serlo, como las agresiones sexuales, la trata de seres humanas o la prostitución.

De Rosa asegura que muchas veces no se da la respuesta más efectiva porque los jueces no conocen los servicios de atención a la mujer que existen, por ejemplo, en los municipios, y por tanto, no pueden coordinarse eficientemente. Además, para que los titulares de los juzgados estén especializados en la materia se preparan unas oposiciones internas que servirán de selección a la hora de a acceder a formar parte de determinados órganos.

Sobre la creación de una comisaria en la Ciudad de la Justicia, un proyecto de la Conselleria del rango, que ya provocó en su día tensiones entre la consellera Gabriela Bravo y la de Igualdad, Mónica Oltra, porque entraba en el terreno de competencias de Centro Mujer 24 horas. El presidente de la Audiencia de Valencia asegura que lo ideal seria que el juez o la jueza pueda enviar a la víctima a un único centro, sin más dispersión. Considera que la iniciativa de que exista un centro en el que las fuerzas de seguridad pueda colaborar con los juzgados de guardia es muy positivo pero que lo mejor seria que se establezca un único lugar en el que también se dé asistencia sanitaria y psicología para no victimar más a la mujer.