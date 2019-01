El Celta aparca a Durmisi

Nadie dijo que pescar en el mercado de fichajes de invierno fuese fácil. El Celta esperaba la llegada de sus dos refuerzos para la defensa esta misma semana, ambos prácticamente cerrados desde el lunes pero Miguel Cardoso tendrá que seguir esperando por sus refuerzos. Porque muchas veces lo que son simples flecos se pueden convertir en verdaderos impedimentos para cerrar una incorporación y con Niza Durmisi ha pasado algo por el estilo.

El acuerdo era total con el jugador, estaba cerrado con la Lazio con unas condiciones que, a última hora, el club italiano no quiso cumplir y ahí surge el problema. El lateral danés llegó este verano al equipo transalpino después de que estos pagasen 7 millones de euros al Betis para hacerse con sus servicios. La Lazio no quería perder dinero en la negociación y quería recuperar parte de lo invertido. Una opción de compra similar a esa cantidad que el Celta no ha aceptado.

Por el momento y mientras la Lazio no cambie su postura el Celta aparca la contratación de Durmisi, a pesar de ser la primera opción, y ya trabajan con otro lateral para reforzar la defensa.

Las que sí continuan son las negociaciones con el Crystal Palace para incorporar al central holandés, Jairo Riedewald, a la disciplina del Celta.