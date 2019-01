¿Deberes sí o no? ¿Qué tipo de deberes?

Aragón regula los deberes escolares. El Deparmento de Educación publica hoy, jueves, una orden para orientar a los centros sobre las tareas que realizan en sus casas los alumnos. La nueva norma exige que tengan un fin pedagógico, serán las comunidades educativas las que reflexionen sobre cómo van a ser los deberes en sus centros.

Solo dos comunidades autónomas más cuentan con normas de este tipo, aunque se trata de orientaciones. Toni Martínez, director general de Innovación Educativa, explicaba en La Rebotica, en Radio Zaragoza, que el planteamiento no es "tareas sí o tareas no" sino que es "un proceso participativo, que las comunidades educativas van a evolucionar o van a reflexionar cómo van a ser los deberes, con un guión". En este sentido, "no planteamos en esa orden 'tareas sí o tareas no' sino que valoramos cosas más importantes, como qué tipo de tareas y cómo evaluarlas".

Ahora los centros, tienen en su mano cómo orientar los deberes y "es fundamental que sean importantes en el proceso de aprendizaje, es decir, tareas creativas que, además, aúnen a ese escolar con su familia porque es luego con quien va a estar", continúa Martínez. "¿Las tareas escolares se tienen que evaluar? Nunca se deben calificar si no son constatables, es decir, si el docente no es capaz de saber si esa tarea la ha hecho el alumno o no".

No obstante, con la nueva orden los colegios e institutos tendrá una hoja de ruta para abordar las tareas. Una comisión de coordinación en cada centro tomará como referencia el documento que ha elaborado un grupo de expertos y que abogó por trabajos personalizados.

Con esta orden "se inicia el proceso, con unas orientaciones claras de cómo se tiene que vertebrar esa reflexión". Además, "algo novedoso es que aportamos un anexo, fruto de una jornada de participación que se hizo en Zaragoza hace 2 años y que ha ido evolucionando con grupos de trabajo al respecto", ha concluido Martínez.