La construcción de vivienda municipal y cómo financiarla, a debate en Plaza Pública

¿Construir ciudad a largo plazo o hipotecar a futuros gobiernos municipales? Zaragoza en Común intenta convencer al resto de los grupos para sacar adelante un Plan de Vivienda dotado con 72 millones de euros y financiado en parte por el Banco Europeo de Inversiones. Ha sido el tema de debate en Plaza Pública, en Hoy por Hoy Zaragoza.



Pablo Muñoz, de Zaragoza en Común, cree que el proyecto saldrá adelante. "Es una oferta que nos ha hecho el BEI, con una financiación concreta. Si el mercado privado no la mejora, querrá decir que es una buena oferta".

Mientras, el popular Jorge Azcón no tiene tan claro que el gobierno no mire a las próximas elecciones municipales y aseguraba que "este plan no va a salir porque no es un plan", sino que "es el programa electoral de Zaragoza en Común".

En el resto de formaciones sí asumen que las miran con varios argumentos. Lola Campos (PSOE) remarcaba que "hay que hacer las cosas a su debido tiempo". La propuesta de ZEC "a unos 2 meses de que empiece la campaña electoral, nos vienen a plantear una serie de medidas que algunas de ellas se van al 2028". Por eso, "si hay que dejar este testamento e hipotecar la gestión de futuros gobiernos, vamos a hacer las cosas consensuadas".

Sara Fernández, Ciudadanos, matizaba a Pablo Muñoz acerca de esta financiación del BEI y le recordaba que esta operación "se puede formalizar, y así lo dice el banco, hasta noviembre de 2019, con lo que "esa posiblidad de financiación no se pierde".

De momento, con la excepción del PP, todos los partidos están dispuestos a negociar, aunque ni siquiera Chunta Aragonesista está conforme porque "queda a años luz de la promesa de ZEC de 5.000 viviendas" pero el "balance" es "un proyecto para construir 308 viviendas", apuntaba Carmelo Asensio.