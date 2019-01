Álvaro apuesta por la primera victoria con José Sevilla

El próximo domingo y a partir de las 11,30 de la mañana, el Club Deportivo El Ejido que entrena José Sevilla afronta su primer desplazamiento de la segunda vuelta y del año 2.019. Será en la Ciudad Deportiva ‘José Ramón Cisneros’, donde se enfrentarán al Sevilla Atlético en un interesante partido que será dirigido por el colegiado catalán Sergi Carrero Romera. Esta mañana el plantel celeste ha reanudado sus sesiones preparatorias, y posteriormente ha comparecido Álvaro González que sólo ha jugado los tres primeros partidos de liga, y posteriormente fue intervenido de su tobillo derecho.

“Muy bien la verdad, tenía ya muchas ganas de volver. Han sido unos meses bastante duros con muchos obstáculos, pero gracias a Dios con positividad y alegría ha salido todo adelante. Entré en la convocatoria porque le dije al entrenador que si ve oportuno saliese aunque fuese un minuto, lo iba a dar al máximo. Había muchas bajas, era algo precipitado pero me dió una gran alegría volver y le estoy muy agradecido poder entrar en la lista después de todo lo que he pasado, y contento con bastante más ritmo y con muchas ganas volver a competir. Espero tener esa oportunidad este fin de semana en Sevilla”, declaraba el interior diestro celeste.

“Es relativo, siempre digo que eso está más en la cabeza que en las piernas, pero es cierto que mis compañeros llevan una marcha más por encima mía porque llevo cuatro meses y medio parado y es normal que se note pero el míster y todos mis compañeros saben que en el momento que estoy dentro del campo, me tienen que sacar con una pala para que yo pare”, apuntaba el media punta onubense que recordaba la satisfacción tras recibir el pasado miércoles en la Clínica Cemtro de Madrid la gran noticia de su alta médica por parte del, “Doctor Tomás Fernández. Con mucha alegría, la verdad que cuando me dió el alta estuve bastante contento, avisé a todos mis familiares, gente del club también porque no me lo esperaba, ha sido todo rápido después del último obstáculo que tuvimos que pasar con la operación. Gracias a Dios todo ha salido bien, y tengo que darle las gracias al club porque la verdad se han portado conmigo increíble como Javi Fernández, Alberto Santana, Javi Suárez, Toni y el cuerpo técnico anterior, porque han hecho que mi lesión fuera un poco más amena porque ellos en todo momento han estado junto a mí, me han dado alegrías y han hecho que estuviese feliz y eso es muy importante y tienen que saber que estoy muy agradecido a todos ellos”.

A la afición le promete que va a ofrecer en el terreno de juego, “sobre todo ganas, trabajo y verticalidad sobre todo. Ese es mi punto fuerte la verticalidad, y si los aficionados tienen ganas imagínate yo porque hemos pasado una mala racha y desde la grada se ve todo distinto y se sufre más. Tengo muchas ganas de aportar y de ayudar desde dentro”. En cuanto al filial sevillista lo considera, “peligroso como todos sabemos en el mundo del fútbol. Los filiales son equipos jodidos, son como aviones que van para arriba y para abajo. Ese puede ser su punto fuerte, la intensidad y creo que estamos trabajando bastante esa manera de contrarrestarlo. Será un partido igualado e iremos a por los tres puntos como siempre. Es cierto que parece que estamos ahora un poquito mejor, aunque es cierto que frente al Melilla se nos escapan dos puntos en el último minuto pero la imagen del equipo está bastante mejor porque se ve que vamos hacia adelante y parezca o no eso es lo que hace que un equipo sume puntos o no los sume”.

Destaca Álvaro González de todos sus compañeros, “están muy enchufados, muy bien la verdad. Los cambios de entrenadores siempre ayuda, porque el que no jugaba ahora cree o quiere jugar, se ve con posibilidades y entonces eso hace que nadie baje los brazos y que todo el mundo vaya en la misma dirección. El equipo está en una forma bastante buena. Haber empatado con el Melilla nos ha dado moral y si hacemos bueno este punto fuera de casa vamos a pegar un salto bastante importante en la clasificación”. Del viaje que están organizando los seguidores ejidenses a Sevilla comentó que, “animarles es fácil porque juega su equipo y además lo hacen porque se juega en una ciudad espectacular. La afición suma mucho aunque ellos no lo crean. Se escucha todo, y sabemos que tenemos que dar un poco más. Creo que es un momento para estar todos juntos y sumar entre todos”.

Por último quiso matizar que el estado del terreno de juego del estadio de Santo Domingo, “está en un estado lamentable, que nos guste o no está afectando al nivel de las lesiones, y eso provoca que el nivel competitivo del equipo baje”.

Lesionados:

Las pruebas médicas a las que ha sido sometido el jugador del Club Deportivo El Ejido Gabri tras bajar la inflamación de la zona muestran un esguince de segundo grado en su pié derecho. Una lesión que tendrán apartado al segundo capitán del conjunto celeste de los terrenos de juego entorno a cuatro semanas.

Gabri sufrió la lesión durante la segunda mitad del encuentro que el pasado domingo enfrentó al CD El Ejido con la UD Melilla en el Estadio Municipal de Santo Domingo.

Por su parte, Emilio Cubo, que tuvo que retirarse del entrenamiento del sábado, previo a la disputa de ese importante encuentro, sufre una microrotura en su pierna izquierda y el tiempo de recuperación se estima también en un mes aproximadamente.