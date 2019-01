Fran y el mercado: "Hay gente nerviosa"

El mercado de fichajes está abierto, incluso ya ha superado el ecuador, y en un Almería con las veinticinco fichas cubiertas no todos han disfrutado de los minutos que querían. Fran Fernández ofreció una rueda de prensa llena de titulares, manteniendo la línea de no esconderse ante cualquier situación. Precisamente, el míster reconoció ante los medios que hay miembros del equipo que esperan cobrar protagonismo en la segunda vuelta y que están "nerviosos". Entiende Fran que enero es un mes difícil por los movimientos que se producen: "Es cierto que hay futbolistas con pocos minutos que están nerviosos, o les ponen nerviosos. Es el momento de calentar la oreja y prometer cosas que no se pueden prometer".

Siguió con el mensaje de mantener la calma y centrarse exclusivamente en el tema deportivo. De hecho, Fran Fernández quiere que los futbolistas se esfuercen más en mejorar en cada entrenamiento en lugar de fijarse en los minutos: "Dentro del trabajo diario se hace a la perfección. Yo pido que la plantilla siga en el nivel que viene manteniendo de trabajo y que esté tranquila. Todo el mundo va a tener su oportunidad. Menos los lesionados y Montoro, y me apena por el chaval, han jugado todos. Si se queda tendrá su oportunidad. Espero que se preocupen más de mejorar que de jugar".

El objetivo del club es bajar el número de efectivos, y se ve obligado a hacerlo por la llegada de Ermedin Demirovic. Al preparador almeriense le gusta tener al grupo en máxima alerta, y se refirió a Fran Rodríguez, Gaspar Panadero, Samu de los Reyes y Adri Montoro, jugadores que pasaron por quirófano o no han disfrutado de oportunidades: "No me gusta dejar demasiados jugadores fuera de la convocatoria, sobre todo a aquellos que merecen disputar más minutos. No me gusta ser injusto con nadie, pero el que decida quedarse tiene que hacerlo con todas las consecuencias, ya no solo miramos lo que queremos nosotros, sino también lo que busca el deportista. Hay gente que quiere minutos y luchan por ello. Mantendremos el bloque que nos ha llevado a conseguir cosas importantes".