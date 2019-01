Destimado el recurso de los pobladores de Fraguas que podrían ir a la cárcel

La Audiencia Provincial de Guadalajara ha desestimado los recursos de apelación presentados por los repobladores del pueblo abandonado de Fraguas y confirma la sentencia condenatoria del Juzgado de lo penal número 1 contra los 6 jóvenes por los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio.

La sentencia es firme y contra ella no cabe recurso. Estos jóvenes podrían entrar en prisión por ocupar un pueblo abandonado.

ANTECEDENTES

Recordamos que estos 6 jóvenes ocuparon sin autorización de la propiedad, en este caso la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, el pueblo abandonado de Fraguas en el Parque Natural de la Sierra Norte para llevar a cabo un programa de repoblación. Allí rehabilitaron viejas viviendas que estaban en ruinas, cultivaron la tierra y realizaron distintas actividades.

Concentración frente a la sede de la Junta de CLM/Foto SER GU

La Junta de Comunidades les denunció por la vía penal y fueron condenados por los delitos de usurpación y contra la ordenación del territorio a un año y medio de prisión, a abonar 2.700 euros cada uno de multa y a sufragar el coste de la demolición de las edificaciones que rehabilitaron.

Ellos recurrieron la sentencia a la Audiencia Provincial al entender que "rehabilitar un pueblo abandonado no debería ser nunca un delito". Se desestima ese recurso, se confirma la sentencia y además se les imponen las costas de la apelación.

Fotografías con los trabajos hechos por elllos en Fraguas/Foto SER GU

Aunque la pena privativa de libertad es de 1 año y medio y no entrarían en prisión si no tienen antecedentes penales, las multas económicas también suponen tiempo de prisión si no se pagan por lo que existe la posibilidad de que estos jóvenes sí entren en la cárcel.

MANIFESTACIÓN ESTE JUEVES EN GUADALAJARA

Como protesta contra esta resolución se ha convocado para este jueves a partir de las 6 de la tarde una manifestación que partirá desde la sede de la Audiencia Provincial de Guadalajara en el Paseo Fernández Iparraguirre hasta la sede de la Junta de Castilla la Mancha en la Plaza del Jardinillo.