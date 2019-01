Canarias presenta su estatuto de autonomía

Apilados sobre una mesa, ubicada frente a la puerta que daba acceso al salón de actos del Auditorio Alfredo Kraus, varios libros de unos 20 centímetros de alto y unas 112 páginas que han reunido en Las Palmas de Gran Canaria a cargos políticos, representantes sindicales, del sector empresarial y medios de comunicación, entre otros.

202 artículos entre los que se estipula la desvinculación del Régimen Económico y Fiscal del sistema de financiación autonómica, quizás el más mencionado del acto institucional de presentación del nuevo estatuto de autonomía de Canarias. Un texto valorado por todas las personas que intervinieron en el encuentro, como el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en las islas, Inocencio González.

González fue el primero en hablar y dijo confiar en que el Ejecutivo central "nos ponga en la media" de financiación, mientras que Pedro Martínez, de UGT, no ocultó carencias subsanables que no impedirán "afrontar los retos del siglo XXI". El presidente de la CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, recordó los momentos en que pensó que la norma no saldría adelante, mientras que su homónimo en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, se comprometió a "defender nuestro fuero" y que la economía canaria crezca.

La ministra de política territorial Meritxell Batet puso la nota controvertida al mencionar el "victimismo" de ciertas comunidades frente a otras en la distribución de la riqueza del país. Sin mencionar explícitamente al Archipiélago, Batet manifestó que "lealtad no es igualdad, lealtad es reconocimiento de la diferencia. Esa que con tanta intensidad y celeridad queremos ver reconocida cuando es propia y que tanto nos cuesta reconocer cuando es ajena. Esa diferencia que reivindicamos para nosotros y que tratamos de discriminatoria cuando es para otros".

La ministra explicó que el Gobierno de Pedro Sánchez asume el compromiso del estatuto canario, sin embargo, también advirtió que la norma solo es efectiva en la medida que incorpora los "recursos y esfuerzos" que se generan desde otras comunidades. "El Autogobierno de cada comunidad se enriquece y se hace fértil desde su integración en el conjunto, y por ello no puede desentenderse del esfuerzo que genera en otros territorios, ni puede comprenderse como un derecho adquirido para siempre, con independencia de la situación que en cada momento existe en el conjunto de España", apostilló.

Si bien dijo que el Ejecutivo nacional debe recordar las especificidades territoriales ante "quienes plantean el carácter discriminatorio", añadió que "lealtad pues, será también saber comprender las dificultades del trato específico y saber renunciar al uso de los tratos diferenciados de otros, como elemento de enfrentamiento y victimismo".

Cabe recordar que la Administración canaria ha elevado recientemente el tono ante las transferencias directas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 y reclama partidas asignadas en las cuentas estatales del pasado año que no han sido traspasadas a las islas.

El presidente canario Fernando Clavijo, que fue el último en hablar, abogo por defender la postura del Gobierno regional desde el respeto y la prudencia, pero con "firmeza". "No vamos a romper puentes, sino a reforzarlos con argumentos de la razón, porque creemos que la buena política es un ejercicio de responsabilidad", manifestó.

A su juicio, el estatuto demuestra que "bajo el imperio de la Constitución se pueden consagrar los máximos techos de autogobierno".

Las cuerdas de Germán López y Abraham Ramos cerraron el acto de presentación de un estatuto que algunos definieron como "listo" para el siglo XXI.