Sandra Paños: "Tengo muchas ganas de jugar en el Rico Pérez, es un partido muy ilusionante para mí"

La selección española de fútbol femenino ya se encuentra en Alicante donde quedará concentrada para disputar el partido amistoso del próximo martes 22 de enero (20:35; Teledeporte) ante la número 1 del mundo, Estados Unidos en el estadio José Rico Pérez. Se trata de un partido de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2019 que se jugará en junio en Francia.

Ayer, el combinado español disputó otro encuentro amistoso en Cartagena en el que empató 1-1 frente a la selección de Bélgica. Un gol en el minuto 89 de las visitantes privó a España de conseguir la victoria.

Sandra Paños, guardameta alicantina de la selección española y que milita en el F.C. Barcelona, ha estado hoy en Ser Deportivos Alicante, y ha comentado que "dominamos bastante el partido, tuvimos ocasiones para sentenciar y llevarnos la victoria pero al final nos penalizaron algunos errores que tuvimos en el último minuto y tenemos que aprender de ello".

Paños no fue titular ayer en Cartagonova y espera poder ser de la partida frente a EEUU en Alicante. "Tengo muchas ganas de jugar en casa, es una cita muy ilusionante".

"Nosotras vamos a ir a darlo todo ante Estados Unidos, e intentaremos jugar de tú a tú e intentar hacer un buen papel contra ellas, sabemos que es una gran selección la mejor del mundo actualmente, y también es muy ilusionante porque es la primera vez que jugamos como EEUU y encima en una ciudad tan bonita como Alicante" declara la jugadora alicantina.

Sandra Paños y Ter Stegen / Twitter

La guardameta del Barça espera un gran ambiente en la ciudad. "Por lo que me han dicho, se está moviendo muy bien y ojalá que se pueda llenar el Rico Pérez, sabemos que es un campo muy grande pero esperamos que vaya mucha gente a vernos" sentencia.

Sandra Paños no olvida sus orígenes. Recuerda que empezó jugando con chicos y que el SPA Alicante fue el equipo que se interesó por ella. "Mantengo un buen recuerdo del SPA, todos los clubes en los que he estado son parte de mí y es lo que me ha hecho llegar a donde estoy ahora" declara.

Admite que fue difícil dejar Alicante cuando la llamó el Levante, equipo con el que debutó en Primera División pero afirma que si quería crecer como futbolista tenía que tomar ciertas decisiones. "No fue tan costoso porque mi familia me apoyaba. Fue relativamente fácil".

Escucha la entrevista completa a Sandra Paños en Ser Deportivos Alicante aquí