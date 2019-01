Anquela: "La tercera victoria consecutiva sería la repera"

El Real Oviedo tendrá este fin de semana frente al Extremadura la oportunidad de encadenar la mejor racha de resultados en lo que va de temporada. Hasta la fecha nunca ha logrado tres triunfos consecutivos. Pudo hacerlo tras imponerse a Sporting y Reus, pero terminó empatando contra Las Palmas. "La tercera victoria seguida sería la repera. Vamos a sumar los puntos que hay que sumar y luego ya miraremos para otro objetivo. He visto equipos buenos que se han metido abajo y no han salido", comentaba Anquela al respecto en la sala de prensa.



Dos victorias seguidas llevan los azules tras ganar en Soria al Numancia y hacer lo propio con el CD Tenerife el pasado fin de semana en el Carlos Tartiere. Ahora se verán las caras con un Extremadura que está metido en la zona baja de la tabla, con el que no pudieron pasar del empate (1-1) en la primera jornada de liga. Entonces el Oviedo mereció golear, por juego y ocasiones, pero un tanto de Álex Barrera en la recta final dejó a los azules con la miel en los labios. "Hay que remangarse y ponerse el mono de trabajo. Como no sepamos dónde vamos, los problemas serán muchos y muy gordos. Es un equipo que hace las cosas muy bien. En la primera vuelta pudimos ganar relativamente bien y no lo hicimos. Pueden notar la baja de Enric Gallego, pero tienen muchos y muy buenos. Como no compitamos, ni empatamos", destacaba el técnico jienense sobre su próximo rival.

El entrenador andaluz también hizo referencia a las lesiones que están sufriendo y el motivo que puede haber alrededor de tanta baja: "Hay que aguantarlo como viene. Es cuestión de hace mucho tiempo, pero el que sale lo hace bien. Intentamos minimizar los daños. Las lesiones es un mal generalizado en muchos equipos. Se compite al límite. Las estadísticas dicen que en 17 o 18 partidos de los 21 que hemos jugado hemos hecho más esfuerzos de máxima intensidad respecto a nuestros rivales. Y eso me hace sentir orgulloso".

Uno de los que lleva dos meses sin poder jugar es Saúl Berjón, ausente tras el derbi y pilar básico para un Anquela que espera tenerle pronto de vuelta: "Saúl va despacito. Vamos a ver si tenemos la suerte de que se recupere porque es muy importante. Tenía que haber dado un paso atrás, hizo un esfuerzo muy importante y en el fútbol 2+2 son 4. No debió jugar".

Mañana conoceremos la convocatoria y en ella seguro no van a estar Berjón, Ibrahima, Forlín, Omar Ramos y Viti. El técnico jienese, que confirmó la citación de Carlos Martínez, tendrá que incluir en su lista a tres jugadores del filial. Dos de ellos seguro serán Javi Hernández y Steven, mientras que el tercero podría ser Jimmy después de ejercitarse toda la semana con la primera plantilla. "Carlos tiene muchas posibilidades de jugar. Es el que más partidos tiene en Primera División. En Granada hizo un partido más que bueno, pero solo nos quedamos con una acción. Lo único que hace falta que esté bien y las lesiones le respeten. Si es así, será un hombre muy importante", aclaró el preparado del cuadro carbayón.

Delante estará un equipo que ha cambiado bastante desde el choque de ida, con un relevo en el banquillo incluido. Ahora Antonio Rodríguez dirige al conjunto de Almendralejo y ya no tienen a su delantero Enric Gallego, máximo goleador de Segunda División. Además se han ido moviendo en el mercado en las últimas horas llegando a concretar la cesión de viejos conocidos en Oviedo como Nando, extremo que militó en el equipo carbayón durante la temporada 2015/2016.

Uno de los detalles interesantes del encuentro es que el Real Oviedo nunca ha jugado en el estadio del Extremadura. Por lo tanto será la primera vez que los azules se vistan de corto para disputar un partido en el Francisco de la Era, uno de los campos con mejor ambiente de la categoría de plata.

El encuentro será a las 20.00h, y desde las 19.30 horas lo contaremos en directo en el Carrusel Deportivo de Radio Asturias. El choque lo podrán seguir a través del 1026 de la Onda Media, en la aplicación para los dispositivos móviles de la Cadena SER o en nuestra página web www.RadioAsturias.com