El gobierno defiende su gestión en Carrús

La Agencia Tributaria ha publicado, por primera vez, su estadística de IRPF por códigos postales, en el que se recogen datos de 2016 de los barrios de los grandes municipios y Elche no ha salido, precisamente, bien parado.

Los barrios de Carrús-Plaza Barcelona, El Toscar, y el Sector 5º-El Asilo-El Canal (Elche) se sitúan entre los diez con menos renta de España. La portavoz del gobierno, Patricia Maciá, ha explicado que el criterio utilizado de códigos postales no se ajusta a la realidad de los barrios porque, por ejemplo, Palmerales, en este informe se adscribe al centro. Maciá ha asegurado que este criterio desvirtúa, por tanto, el concepto de barrio.

Aun así, la portavoz ha recordado que el crecimiento de la población se ha producido en lado opuesto a Carrús hacia donde se ha desplazado la gente más joven. Por ello, Maciá considera que en el barrio reside, sobre todo, gente mayor con pensiones bajas.

Además, Patricia Maciá ha apuntado que el informe es de 2016 por lo que no se recogen los últimos años de recuperación en materia de empleo que se ha producido en toda la Comunidad Valenciana.

Maciá ha apuntado que el gobierno municipal ha hecho una gran inversión en el barrio de Carrús durante los años de legislatura. Es más, ha insistido en que buena parte de los fondos EDUSI se van a dedicar a actuaciones en esta zona.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Mireia Mollà, ha destacado, en primer lugar, que hay que preocuparse por los que no hacen la declaración de la renta porque no llegan al mínimo y que precisan de la ayuda de todas las administraciones. Mollà ha asumido que en la radiografía de las grandes ciudades de más de 200.000 habitantes "Elche no sale bien parado".

Asimismo, La portavoz de la formación ha querido destacar las ayudas que el gobierno municipal y de la Generalitat Valenciana han puesto en marcha para las familias con menos recursos.

Mireia Mollà ha explicado que, ante esta situación, lo que hay que hacer es poner a disposición de toda la gente en situación de emergencia herramientas para protegerse. Y, por otra parte, ha insistido en que hay que fomentar que estas familias puedan estabilizar su situación a través de la creación de ocupación de calidad.