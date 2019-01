El Camisetas Económicas Elda reclama errores en el Provincial de clubes

El Camisetas Económicas Elda ha presentado una reclamación ante la Federación Valenciana de Atletismo por considerar que, en el Campeonato Provincial de Clubes de campo a través celebrado en Orihuela, se produjeron “muchos errores informáticos por lo que los resultados en las categorías mayores no fuesen los correctos”.

La entidad que preside Joaquín Alcaina se ha dirigido al ente federativo “para que subsane el error”.

Paula García fue tercera en Alicante / Cadena SER

En categoría Sub - 8 estuvo Víctor Alcaina, en Sub - 12 estuvieron Laura Hellín y Noelia González; en masculina, Adrián Alcaina y Aitana Morales, en Sub - 14 Claudia Hernández y Julia Muñoz. En masculina, gran carrera de Marcos González y en Sub – 16, Beatriz Martínez.

Ángel Alfonso Quintanilla y José Antonio Marcos estuvieron en Elche

Dos atletas del Camisetas Económicas Elda estuvieron en los V 10 Km Rotary Elche 2019 que concluyeron unos 750 atletas entre los que estuvieron Ángel Alfonso Quintanilla que entró en el puesto 24º en su categoría y José Antonio Marcos que finalizó en el puesto 33º en la suya.

Paula García, tercera en Alicante

En la Carrera Solidaria contra el Cáncer de Mama en Alicante, la atleta del Club Atletismo Camisetas Económicas Elda, Paula García Alba subió al podio como tercera en categoría Sub- 23 sobre una distancia de 4 Km.

FIN DE SEMANA

Campeonato Provincial de Lanzamientos Largos de Invierno Absoluto y Menores

La pista de atletismo de Elda vuelve a albergar dos competiciones. En esta ocasión, el sábado a partir de las 10:00 h, dará comienzo el Campeonato Provincial de Lanzamientos Largos de invierno para categorías de juvenil en adelante mientras que el domingo por la mañana tendrá lugar el Campeonato Provincial de Lanzamientos Largos para menores en alevín, infantil y cadete. En ambas pruebas se disputarán las medallas provinciales de lanzamiento de jabalina, martillo y disco.

Ambos campeonatos estarán organizados por el Club Atletismo Camisetas Económicas Elda y controlados por los jueces de la Federación Valenciana de Atletismo.

Campeonato Provincial Individual de Campo a Través

En Alcoy se disputará el Campeonato Provincial Individual de Campo a Través. Para participar en este evento se desplazará un nutrido grupo de atletas del Camisetas Económicas Elda entre los que se encuentran Eva María del Valle, Paqui Tárraga, Ángel Alfonso Quintanilla, Alejandra Pérez, Santi Navarro, Laura Hellín, Claudia Hernández y África Lara.

Campeonato Provincial Absoluto de Clubes de Pista Cubierta

Este sábado por la tarde, el club eldense presentará dos escuadras en el Campeonato Provincial Absoluto de Pista Cubierta que tendrá lugar en la pista de atletismo de Elda. En categoría masculina presenta a un potente equipo con muchas opciones de subir al podio como en ediciones anteriores mientras que el equipo femenino mantiene intactas las opciones de meterse en la disputa por el título. El equipo eldense es de los pocos conjuntos que presentan equipo tanto masculino como femenino.