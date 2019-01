El Eldense debe centrarse en la competición (D. 17:30 h)

El C. D. Eldense (6º: 33 Ptos.) vuelve a jugar en su campo un mes después y lo hace recibiendo esta tarde (17:30 h) en el estadio municipal “Nuevo Pepico Amat”, al C. F. Torre Levante (18º: 17 Ptos.) en el partido de la 21ª jornada de liga en el Grupo 6 de la Tercera División de fútbolque arbitrará el ilicitano Salvador Carrillo García que entre los seis partidos que ha pitado esta temporada, dirigió el de la quinta jornada cuando los de Elda cayeron en el Nou Morvedre ante el Atlético Saguntino (2-0).

Tras unos días donde la incertidumbre por las bajas que se han producido, ha condicionado, posiblemente, la concentración del vestuario deportivista y una vez que los directivos de la casa han comunicado que no habrá más salidas, los hombres de David Bauzá deben centrarse en conseguir los tres puntos ante un rival, el C. F. Torre Levante, que no pondrá las cosas fáciles ya que si a los locales no les vale otra cosa que no sea ganar para seguir mirando de cerca los puestos de privilegio, a los de Orriols les ocurre otro tanto de lo mismo pero para salir de la zona peligrosa de la clasificación ya que se encuentra en puestos de descenso.

David Bauzá, entrenador del Eldense, tiene a todos los futbolistas que han quedado en la plantilla, a excepción de Miguel Sánchez, disponibles y recupera a Lolo Ivars que se perdió el choque del pasado fin de semana por sanción. Por su parte, Ximo Enguix, técnico del Torre Levante, recupera a Jaime de las Marinas tras haber descansado obligatoriamente la semana pasada.