El Monbus Obradoiro, para no perder la costumbre y muy a su pesar, cerrará la primera vuelta de la competición mirando de reojo el parte médico antes de recibir el domingo en el Fontes do Sar al Unicaja de Málaga. A la consabida baja de Maxime De Zeeuw, se unió con el cartel de duda el escolta alemán Andreas Obst. El teutón sufrió un esguince de tobillo que le obligó a pasar por las manos de los servicios médicos y tendrá el signo de interrogación como acompañante hasta la tarde del domingo.

El cuadro compostelano recibirá en su cancha a uno de los grandes de la liga, como es un Unicaja Málaga ya clasificado para la Copa del Rey como cuarto clasificado pase lo que pase en esta última jornada de la primera mitad de la Liga Endesa.

El entrenador obradoirista Moncho Fernández compareció esta mañana ante los medios de comunicación sin querer entrar en profundidad sobre la posibilidad de que llegue algún refuezo en las próximas fechas para cubrir la baja de De Zeeuw, aunque dejó la puerta abierta al comentar que "el club siempre está pendiente de todas las posibilidades y cualquier otro problema en el juego interior nos dejaría en cuadro". Preguntado sobre Roland Roberts, uno de los nombres que ha sonado durante las útimas horas, Moncho fue tajante al contestar "no sé de qué me hablas, de verdad que no. De todos modos, esas preguntas es mejor dirigirlas hacia la Direccción Deportiva del club", zanjó el técnico.

Ya en el área estrictamente relacionada con el partido del domingo, el coach obradoirista apuntó sobre su rival que “Unicaja es un equipo de primerísimo nivel y como tal afrontan todos los partidos. Su clasificación está ahí y su potencial también. Han tenido las bajas de Carlos Suárez y la de Alberto Díaz la han suplido con Boatright que, aunque apenas disputó tres minutos el otro día, seguro que su nivel de adaptación esta semana será más alto. Veremos a uno de los grandes de la Liga”.

Sobre los aspectos que destacaría de su rival, Moncho resalta que “es un equipo que defiende muy bien, con mucha solidez. Reparte mucho los minutos entre todos los jugadores y eso les permite tener un nivel alto de competición física y técnica en la pista. Es uno de los equipos que también mejor ataca de España. Desde el punto de vista estadístico, están por detrás del Real Madrid y el Barça Lassa en equipos que anotan más puntos por posesión. Esto es un indicativo de la calidad de sus jugadores, tanto en el perímetro como en el juego interior. Tienen un juego interior muy potente y un perímetro de mucha calidad donde tienen penetradores, dribladores, tiradores, jugadores que también son capaces de postear… Es un equipo muy potente, que está donde está por la calidad que tienen”.

Moncho destaca que la clave estará en “ser muy buenos en el 1x1 defensivo, como casi siempre. Unicaja es capaz de jugar con mucho peligro en la transición, por lo tanto todo lo que sean pérdidas de balón tenemos que minimizarlas. Y tratar de encontrar nuestras fortalezas contra su defensa, que también es una de las mejores de la Liga”.

Vídeo de la rueda de prensa completa de Moncho: https://youtu.be/1wYQo6IM1p8