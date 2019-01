Recuperar lo perdido

Un mes ha pasado desde aquel apasionante encuentro ante El Pozo Ciudad de Murcia en el que los celestes protagonizaron una remontada de mérito para lograr un valioso punto (3-3) ante el filial murciano. Aquel encuentro fue el último del año en casa para los santiagueses, ya que cerraron el 2018 en Talavera (1-3) y comenzaron el 2019 en la pista del Bisontes Castellón (4-1).

Este sábado (19:00 horas) regresará la esperada competición doméstica a Santa Isabel, y con ella los de Santi Valladares buscarán retomar la senda positiva con la que echaron el cerrojo a la primera vuelta.

En su primer desplazamiento del año, la plantilla celeste no cosechó el resultado esperado. Tuvieron que hacer frente a un marcador contrario desde los primeros minutos de partido que complicaron el encuentro “El marcador final 4-1 no refleja lo que pasó. El equipo defiende bien cuando no tiene balón, pero cometimos errores que acabamos pagando ” explicó el técnico Santi Valladares.

Sin embargo, esta semana las sensaciones son diferentes: optimistas y positivas. Después de firmar el pase a la Final Four de la Copa Galicia el pasado miércoles en la pista del Leis Pontevedra (0-6), se centran en recuperar los resultados positivos en casa “En las eliminatorias de octavos y cuartos de final Copa Galicia fuimos serios en el juego y mantuvimos nuestra portería a cero. Además, debutaron dos juveniles, Juan y Noel, que lo hicieron francamente bien, y Christian” destacó el técnico celeste.

Este último, recién incorporado al conjunto celeste esta misma semana, llega al Santiago Futsal para “darnos gol” resaltó Santi, que añadió que debido a “su gran pegada con las dos piernas, a qué maneja bien el juego de estrategia, el ataque de cinco... Nos va a dar mucho, y él viene muy comprometido”, señaló sobre lo que espera de Christian Chao.

Los santiagueses se sitúan en una peligrosa duodécima posición, dos puntos por encima de la zona de descenso (17 puntos). La regularidad en la competición se premia a base de puntos, algo que los gallegos quieren conseguir definitivamente haciéndose fuerte en casa: "El Córdoba es un equipo fortísimo, tanto en juego de cuatro como a la contra pero en casa tenemos que ganar si queremos salir de la situación en la que estamos” sentenció Valladares.

La plantilla celeste ha reincorporado a los internacionales Sub-19 Alberto Mirás y Adrián Rodríguez que estarán disponibles para el encuentro del sábado. El único jugador que es duda, debido a que recibió un golpe en el encuentro del miércoles de Copa Galicia, es Lucas.