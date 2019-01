Otra final en Talavera

El sábado a las 18:00 horas el Noia Portus Apostoli saltará a la pista del Pabellón Primero de Mayo para enfrentarse al Soliss Talavera FS, y en esta ocasión lo harán bajo el apoyo de la afición que se desplazará, el mismo sábado, a la ciudad de la cerámica con la elástica noiesa número 6.

Y es que este encuentro se presenta como crucial para las aspiraciones noiesas que no son otras que conseguir la permanencia, objetivo que pasa, en parte, por puntuar en la decimoséptima jornada de la LNFS. Y así lo saben los jugadores noieses “por la situación comprometida en la que estamos, sabemos que este partido es vital porque son 3 puntos que nos vienen muy bien”; comenta David Palmas. Sin renunciar a nada, es con la filosofía con la que esta tarde partió la escuadra blanca hacia tierras manchegas; “no podemos renunciar a ningún punto ante ningún rival; ya por orgullo propio, porque sabemos que podemos competir contra cualquiera por lo que ahora mismo pensamos en ganar al Talavera”, aseguró el cierre santiagués.

No es un partido fácil el que tienen por delante los jugadores de Marlon Velasco, pero tampoco es imposible. En una categoría en la que la diferencia de puntos entre los equipos es poca, aunque suene a tópico, cualquiera puede ganar a cualquiera. “La liga está muy igualada, es cierto que ahora nos desenganchamos un poquillo por estos dos últimos resultados pero pienso que ganando dos partidos te ponen luchando o fuera del descenso; así que sabemos que nos podemos reenganchar pero tenemos que conseguir más y el partido contra el Talvera es fundamental porque puede marcar un punto de inflexión”, prosiguió Palmas.



En el partido de ida los talaverenses se impusieron al bloque gallego por 2 goles a 3; un encuentro en el que el Noia Portus Apostoli dejó escapar 3 valiosos puntos, pues se habían adelantado en el marcador; 2-0 reflejaba el luminoso noiés en el minuto 12. Tantos que en aquella ocasión habían firmado el propio David Palmas y Dani Colorado. “El Soliss Talavera FS es un equipo con mucha experiencia, con jugadores contrastados de mucha calidad y aquí lo demostró con la remontando 2-0. Es un equipo difícil que quiere reengancharse en los puestos de arriba; pero al igual que nosotros están pasando una mala racha de resultados y vamos a intentar aprovechar esta situación”.

El club está haciendo todo lo posible para revertir la situación. Ejemplo de ello son las últimas incoporaciones, Javaloy, Unai, Pizarro y Oriol Miquel que podría debutar precisamente en el partido de este sábado. Al respecto, Marlon Velasco insiste en que “respetando las opiniones de todo el mundo, el equipo es mejor que hace dos semanas tanto en el juego como en el día a día, en el vestuario y el trabajo diario. Esto es lo que yo percibo y lo que me da confianza y fe en que somos capaces y tenemos potencial para revertir una situación que es delicada. Todavía hay tiempo por delante y el equipo me da muestras de que está muy vivo y cuando enlace dos resultados positivos puede despegar, pero eso sí, no pueden tardar en llegar porque sino ya será muy tarde para conseguir el objetivo”.

Y es que cuando la dinámica es negativa merma la confianza del equipo “al no tener la confianza que te tiene que dar la clasificación, la cual viene marcada por los resultados, nos crea un poco de ansiedad” sentimiento compartido con el míster que nos reconoce que además del estrés competitivo que te da la competición “hay ansiedad, responsabilidad, compromiso, implicación e ilusión para conseguir ganar y acercarnos a los equipos que están en permanencia y tener opciones de conseguir nuestro objetivo”.

La plantilla blanca partió esta tarde hacia Talavera, Marlon Velasco tiene a todos los jugadores a su disposición para la convocatoria, excepto a Nene, que sigue recuperándose de su lesión.