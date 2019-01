Joseph Swennsen estrena en Granada 'Sinfonietta'

Joseph Swensen ha elegido a la Orquesta Ciudad de Granada, de la que es uno de sus principales directores invitados, para estrenar su última composición. 'Sinfonietta', inspirada en una canción popular danesa. A su faceta de compositor Swensen une, junto a la OCG en estos dos conciertos, su doble condición de director y violinista.

Ficha técnica:

viernes 18 y sábado 19 enero 2019

AUDITORIO MANUEL DE FALLA, 20:30 horas

LA QUINTAESENCIA ESCANDINAVA

Hay algo en la música del norte

Edvard GRIEG

Last spring (de Elegiac Melodies), núm. 2

Jean SIBELIUS

Tres humorescas para violín y orquesta, op. 87 y 89

Joseph SWENSEN

Sinfonietta (estreno mundial)

Johan SVENDSEN

Romance para violín y orquesta, op. 26

Carl NIELSEN

Cuatro movimientos para orquesta (1888)

(Orquestación de J. Swensen del Cuarteto en Sol menor de C. Nielsen)

JOSEPH SWENSEN

violín y director

La quintaesencia escandinava

(de las notas al programa de Joseph Swensen)

Carl Nielsen, el compositor más famoso de Dinamarca nació en el pintoresco pueblo de Norre Lyndelsen en la isla de Funen. Hans Christian Andersen, el célebre autor de cuentos nació también muy cerca de allí. Ambos crecieron hablando el rítmico y mágico dialecto local, el "fynsk", el cual podía perfectamente confundirse con el lenguaje de los elfos que protagonizaban los cuentos de hadas de Andersen. Fue durante mis veinte años de estancia en Copenhague, viendo crecer a mis hijos, daneses también, y en una casa muy cerca de los Jardines Tívoli, donde me di cuenta de que Dinamarca es realmente un país de cuento de hadas. ¡Un lugar donde la infancia es valorada y elogiada por encima de todas las cosas!

Copenhague es también el lugar común de todos los compositores de este programa.

Johann Svendsen emigró a Copenhague ya con la reputación de ser uno de los grandes compositores de Noruega. Pronto se convirtió en uno de los más importantes directores de la Real Ópera Danesa de su ilustre historia. Fue kappelmeister allí cuando un joven Carl Nielsen tocaba detrás en la sección de segundos violines. Rápidamente iniciaron una estrecha y creativa amistad. En 1888, por ejemplo, Nielsen le dedicó su Cuarteto en Sol mayor (el mismo cuarteto que he orquestado y que oirán esta noche). El Romance para violín y orquesta de Svendsen es su obra más interpretada por su compatriota.

Edvard Grieg, como yo, vivió en Copenhague casi dos décadas. Last spring es la segunda de sus Dos melodías elegíacas compuesta en 1880.

Jean Sibelius viajó mucho a Copenhague a lo largo de su vida, lo que le sirvió para componer su música incidental de La tempestad de Shakespeare, por encargo del Teatro Real de Dinamarca y estrena allí mismo en 1925 (sólo unos años después de haber compuesto su encantadora obra Six humoresques para violín y orquesta). Este acontecimiento estableció una poderosa conexión finesa con Copenhague, que continuó con una estrecha relación entre la Real Ópera Danesa y el legendario director de orquesta Paavo Bergland (¡quien, casualmente fue mi profesor de dirección orquestal durante casi una década!).

Mi última composición orquestal, Sinfonietta, es una versión ampliada y revisada de un trío de cuerda que compuse hace cuatro años como regalo para mi hijo pequeño, Nicholas, con motivo de su confirmación. Está inspirada en mi canción popular danesa favorita I skovens dybe, stille ro (En la tranquilidad del bosque), y que había oído infinidad de veces cantarla al propio Nicholas cuando era soprano solista en el Copenhgen Boys' Choir. Sinfonietta dura unos quince minutos y está estructurada en cinco movimientos sin pausa.

Cuatro movimientos para orquesta (1888) es el título que le había dado a mi orquestación del vivaz y temprano Cuarteto de cuerda en Sol menor de Nielsen. Esta joya, como la gran Sinfonía en Do de Bizet (también escrita cuando el compositor era todavía un estudiante) es una de las obras más ingeniosas e inspiradora que conozco de un compositor joven. Siempre me había preguntado si Nielsen consideró alguna vez la posibilidad de convertir esta pieza en una sinfonía, dada su textura orquestal y el color de sus timbres. Consideré siempre que era demasiado potente como para que lo interpretaran sólo cuatro músicos de cuerda.

Para mi orquestación el objetivo era encontrar la manera más discreta, elegante y respetuosa de resaltar la naturaleza orquestal de la obra añadiendo la paleta de colores que aportan los vientos, el metal y el timbal a una pieza pensada sólo para cuerdas, pero a la vez podemos oír claramente como subyace en el fondo el cuarteto de Nielsen. Incluso con 23 años, él ya se centró en lo que sería una preocupación constante a lo largo de su vida, la yuxtaposición y la integración de opuestos. En la mayor parte de las obras de Nielsen lo bucólico y lo invariable de los cuentos de hadas de su infancia en la Isla de Funen (junto con los ecos de las bandas de música y los himnos religiosos) están en permanente contraste con la cosmopolita, industrial disonante, progresista, internacional y modernista Copenhague de sus años adultos. Su ideal ascético de integrar y armonizar estos y otros opuestos en sus composiciones ejemplifican, desde mi punto de vista, su apertura de mente y la estimulante aspiración de alguien con una integridad psicológica y espiritual fuera de lo común.

Sin embargo, uno no puede más que admitir sobre todas estas consideraciones que las obras de Nielsen son, sobre todo, una expresión de lo incorregible e imprevisible del temperamento infantil del propio compositor, una personalidad indomable, irreverente, cómica e impulsiva.

JOSEPH SWENSEN

Joseph Swensen es Director Emérito de la Scottish Chamber Orchestra, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada, Asesor Artístico de la Northwest Sinfornietta (USA) y profesor de violín en la Indiana University Jacobs School of Music. Swensen fue Principal Director Invitado y Asesor Artístico de la Orchestre de Chambre de París (2009-2012) y Director Principal de la Scottish Chamber Orchestra (1996-2005). Mantiene colaboraciones estables con prestigiosas formaciones como la Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre National de Bordeaux, London Mozart Players, y la Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. Ha actuado, entre otros, en el Mostly Mozart Festival de Nueva York, en los Festivales de Tanglewood y Ravinia, BBC Proms, Barbican de Londres y el Concertgebouw de Ámsterdam.

Como solista de violín, faceta que ha retomado recientemente, ha actuado con la Colorado Symphony y Los Ángeles Chamber Orchestra. También dirige desde el violín, como hace habitualmente con la Orchestre de Chambre de París, London Mozart Players y la Scottish Chamber Orchestra. Con esta última ha grabado los conciertos para violín de Brahms, Mendelssohn y el segundo de Prokofiev para el sello Linn Records, obteniendo un exitoso reconocimiento internacional.

Dentro de su faceta de músico de cámara, Swensen actúa con el pianista y director norteamericano Jeffrey Kahane y con el violoncellista Carter Brey (Kahane Swensen Brey Trío).