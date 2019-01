Finde 100% andaluz para combatir el mal tiempo

La agenda musical de este fin de semana podría servir perfectamente para el de finales de febrero, justo el anterior al Día de Andalucía y es que prácticamente los distintos escenarios dispuestos en estos 2 días están copados por grupos del sur. Pero además no hay sólo un estilo imperante entre ellos, tenemos una oferta musical que bascula desde el hip hop sevillano de SFDK, acabando por el rock de Neuman, todo esto con la potencia de Vinila o el imán que proyecta "La Zowi". Por suerte y como rezaba el eslogan, "Andalucía solo hay una", a lo que apostillamos "...con estilos infinitos".

Viernes 18

21.30H - La Zowi - Sala PlantaBaja.- Vuelve a la tierra que le vio nacer, este joven valor en alza es conocida como la reina del trap, ese ritmo a medio camino entre el hiphop y el reggaeton que vive en estos momentos una imparable ascensión. Siguiendo las normas no escritas sobre el trap, la polémica siempre va con ella, así que no sabremos si esa cantante, que está frente nuestra, está interpretando un papel, o no.

22.00H - Neuman / Verona - Sala Aliatar.- Uno de los artistas más queridos a nivel nacional, llega a Granada, su ciudad de adopción y lo hace por todo lo grande, siendo uno de los artistas más en forma y que mejor representa ese espíritu indie. Nos presentará "Crashpad", su último disco, nacido en base a las anotaciones que fue haciendo Paco Román en el año 2016. Previamente tendremos a Verona, un grupo que de la mano de Román ha dado un salto hacia delante, lanzando hace unos días su nuevo EP, "Fuerzas resultantes", donde la banda granadina incorpora a su sonido elementos de electrónica.

22.30H - Antílopez - Sala Industrial Copera.- Con "Dibujo libre", este joven dúo onubense entremezcla la música con el teatro, sus canciones favoritas con monólogos de humor, habiendo sido capaces de proyectarse en un breve lapso de tiempo en grandes salas.

23.00H - Mía Turbia / Smokers Die Young - Sala BoogaClub.- Noche con sonido andaluz por los cuatro costados. Desde la vecina Jaén llega el trío que conforma "Mía Turbia", con un sonido muy experimental en algunas ocasiones y psicodélico en otras. Los "smokers" vienen de un poco más lejos, Cádiz, con un sonido genuinamente alternativo.

Sábado 19

21.00H - SFDK - Sala El Tren.- El dúo compuesto por Zatu y Acción Sánchez sirvió para demostrar que en Andalucía había vida más allá del flamenco y que podíamos amoldar los ritmos urbanos a nuestra forma de ser y ver la vida. Tan bien lo entendió SFDK que son considerados por muchos como los profesores en este estilo. Con un "todo vendido" llegan a nuestra ciudad para presentar su gira "Rendición".

21.30H - Vinila Von Bismark - Sala PlantaBaja.- Ese "Motel llamado mentira" no cesa de darle alegrías a nuestra querida y adorada Vinila, una artista que es capaz de reinventarse constantemente y que gracias a sus temas y a su forma de ser sobre el escenario acapara miles de seguidores. Una vez finalizado el concierto se pondrán a los platos, Tony Moreno, el cantante de Eskorzo y desde Ibiza aterrizan Radio Babilonia DJ's. Interesante plan, ¿verdad?, pues lo bueno es que antes de comenzar el concierto habrá una degustación de "tapas nazaries".

23.00H - Lecarde / Broken Dubs - Sala BoogaClub.- Lecarde es una banda conocida por cualquier apasionado del Metal, un grupo que consiguió sacar su primer disco autofinanciado y que con todo su tesón siguen adelante en el panorama rockero patrio. De teloneros irá una jovencísima formación granadina, Broken Dubs.