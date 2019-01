Robin Lafarge ya es nuevo jugador del Xerez DFC

El Xerez Deportivo FC ha anunciado el fichaje del central francés Robin Charles Hughues Lafarge hasta final de temporada, tras haber convencido a los técnicos durante el período de prueba.

Pepe Masegosa, técnico del equipo azulino, ha dicho de él que “es un chaval que ha tenido una proyección bastante buena, que tiene condiciones, aunque no sabemos el motivo pero ha caído en esa proyección. Ahora está ante una posibilidad que le ha brindado un gran equipo para revertir su situación profesional. En los días que lleva con nosotros ha tenido una actitud magnífica y es clave que no la abandone; seguramente si hubiese tenido la actitud que yo le he visto estos días dudo mucho que hubiese caído tanto en esa proyección que tenía”.

Robin Charles Hughes Lafarge (Toulon, 27 de mayo de 1992) se ha formado en las categorías inferiores del Montpellier. En la temporada 2015/16 el central despertó el interés del Getafe, que le fichó para su filial. Después, Robin también ha defendido la elástica del Guadalajara, Agia Napa de Chipre y el San Sebastián de los Reyes.

Con el fichaje de Robin Lafarge, el Xerez Deportivo FC se hace con un futbolista "con proyección, poderío físico, buena salida de balón y experiencia", según el comunicado del club azulino. El francés cuenta, además, con experiencia en Segunda B, categoría en la que ha disputado 62 partidos y anotado dos goles.

Robin Lafarge no estará disponible para el partido de este domingo en Chapín contra el Arcos al no tener tramitada aún la ficha y la próxima semana será presentado como nuevo jugador azulino.