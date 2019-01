Mandiola: "Manu es un portero de trayectoria, es un aval para el equipo"

El Atlético Baleares ya tiene nuevo portero en su equipo para sustituir a Miquel Amengual. Se trata de Manu Herrero, de 37 años y que ya se había desvinculado del Osasuna esta temporada. El futbolista acumula experiencia en Segunda División y ha disputada 37 partidos en Primera. El martes pasará el reconocimiento médico y el miércoles se pondrá a las órdenes de Manix, con quien coincidió en la temporada 2007/08 en el Éibar.

"Es un portero de trayectoria, Manu es un aval, ha jugado en 1ª y 2ª, como profesional y persona es un diez y nos puede aportar mucho. Conocemos que ha estado entrenando, se ha cuidado, es profesional. En junio competía con Osasuna. Para todo, juegue o no va a sumar. Puede hacer mejor a Carl y si juega va a estar. Sumará mucho para el equipo”, ha afirmado el míster.

El conjunto de Manix Mandiola ha realizado esta mañana el penúltimo entrenamiento antes de viajar a Alicante para enfrentarse el domingo a las 11:30 al Alcoyano. El rival suma 23 respecto a los 35 del Atlético Baleares. Pese a la diferencia, no será un encuentro fácil: “El Collao es un campo histórico, el Alcoyano hace poco estuvo en 2ª y será complicado pero si competimos bien estaremos tan bien como en Lleida, Villarreal o Barcelona donde nos hemos puesto por delante y hemos hecho las cosas bien. Pero quizá debimos sellar esos partidos,” ha asegurado el técnico blanquiazul.

Serán bajas para este encuentro Rubén González que continúa con su recuperación de su esguince de rodilla y Marc Rovirola, que el lunes se torció el tobillo, es duda hasta mañana.

El objetivo del equipo para esta segunda vuelta es sumar puntos fuera de casa. Mandiola lo tiene claro: “Fuera hemos jugado 9 partidos y hemos perdido 4, más de la mitad no perdemos. Aunque ganar fuera y en casa no lo hace nadie. No iremos de equipo pobre para ver si rascamos un empate. Nosotros vamos a ir de cara, vamos a ganar el partido y veremos cómo va.”