El Ayuntamiento de Motril no acepta la ubicación del nuevo centro de acogida de inmigrantes

La alcaldesa de Motril, Flor Almón y el teniente alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez muestran su negativa ante la instalación por parte del Gobierno del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) junto a la central de CLH.

Tanto Almón como Escámez han mostrado su negativa ante las noticias de que el Gobierno estudia instalar el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de la ciudad junto a la central de CLH.

"Hemos tenido conocimiento de que técnicos de la Dirección General de la Policía Nacional están ultimando los trámites para la instalación del nuevo CATE en unos terrenos junto a la central de CLH pero fuera del recinto Portuario. No lo vamos a consentir. Nos negamos en rotundo el año pasado a la construcción de un CIE en Motril en la zona del antiguo cuartel del EVA-9 y nos vamos a negar ahora a la construcción de este CATE en esa zona", han aseverado.

Almón y Escámez han subrayado que tienen un compromiso con los vecinos y vecinas de Motril, "y no se va a hacer nada que los motrileños y motrileñas no quieran. Estamos a su lado y vamos a apoyar lo que nos digan por encima de cualquier administración. Estamos con ellos, con nadie más". "Ya lo hicimos en su momento y lo volvemos a hacer. Prima el interés de nuestros vecinos y vecinas y si la ciudad dice que no, es que no. Desde el Ayuntamiento vamos a estar con nuestros ciudadanos y lo que estos decían es lo que se va a hacer", han afirmado para concluir.