Duelo agónico entre el UCAM Murcia y el Herbalife en Gran Canaria

Sin margen de error juega el UCAM Murcia CB este domingo ante un sorprendente rival directo en la lucha por la permanencia, el Herbalife Gran Canaria. Ni uno ni otro entraban en las quinielas del inicio de la temporada como candidatos a perder la categoría. No es casualidad, los malos resultados les han llevado a una situación crítica, y ahora no ven el momento de salir de abajo. Juegan con el peligro y cualquiera de los dos se puede quemar. En Gran Canaria achacan la situación del equipo isleño a que juega dos competiciones sin tener tanto fondo de armario, más aún cuando el otro torneo es la Euroliga, la competición más exigente y competitiva en Europa, sin ninguna duda.

Con este partido se acaba la primera vuelta para ambos, e independientemente de lo que suceda, para los dos habrá sido nefasta, ya que habrán quedado muy lejos del primer objetivo, que era jugar la fase final de la Copa del Rey. El partido (13:00) se presenta agónico para ambos. Por la carga de minutos de calidad, los isleños comienzan muy fuertes los partidos, pero acaban sin oxígeno y sin piernas.

En el UCAM han viajado 12 jugadores, ya que tanto Edu Durán como Alberto Martín se quedaron en Murcia tras regresar de Italia. Ovie Soko y Brad Oleson, que fueron los descartes ante el Avellino por molestias, se entrenan con casi total normalidad junto al resto de compañeros. Más complicado lo tiene Emanuele Cate, que no puede trabajar por su esguince en el tobillo. No obstante, el pívot apurará hasta el final; no tiene intención de borrarse.

Con cinco victorias y once derrotas, están empatados canarios y murcianos. El que pierda este domingo, podría caer a puestos de descenso, pues el Estudiantes, que también suma cinco triunfos, recibe al último clasificado, el Delteco. El equipo de Jaume Ponsarnau cuenta con muchos centímetros en la pintura, que es donde los murcianos lo van a pasar muy mal, ya su potencial se ha visto reducido tras la marcha de Marcos Delía al Joventut. Clevin Hannah, exjugador del UCAM Murcia, no estará sobre la pista ya que a finales de noviembre se fracturó un hueso de la mano y desde entonces se encuentra de baja. Muchos cambios en este equipo y poca estabilidad, ya que Salva Maldonado también se quedó por el camino.