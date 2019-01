Real Murcia y Compagnucci rescinden; y Grego Sierra se acerca al UCAM CF

El mercado invernal se mueve antes del fin de semana en la capital murciana. Por un lado está el jugador del Real Murcia que se marcha del club. Lucio Compagnucci ha pedido que le dejen salir ante la amenaza del club de no desbloquear la situación -tras no llegar a un acuerdo con AFE- y de por lo tanto no hacer incorporaciones en este mercado de enero. El argentino ha sufrido el daño colateral de imaginarse que se puede pasar una temporada en blanco. No obstante, Manolo Herrero ha dicho este viernes por la mañana que "espero refuerzos, porque después de las salidas, la plantilla es muy corta". Por otra parte, está la posible incorporación del central Grego Sierra al UCAM Murcia CF, aunque tras desvincularse del CD Numancia lo normal es que le salgan más 'pretendientes' en los días que quedan de mercado de invierno. No es lo mismo que pueda firmar con la carta de libertad que llegar cedido.

La escueta nota emitida por el Real Murcia dice "Lucio Compagnucci rescinde su contrato con el Real Murcia CF. El mediocentro argentino llegó este pasado verano al club grana, tras cinco meses da por finalizada su vinculación con la entidad".

Y también este viernes por la mañana, el club de Soria ha emitido una nota oficial notificando la desvinculación del central murciano Grego Sierra con su entidad en la que reza lo siguiente "El C. D. Numancia de Soria SAD y Grego han llegado hoy a un acuerdo para rescindir el contrato que unía al jugador murciano con el club soriano. Gregorio Sierra abandona el club rojillo después de una temporada y media en la entidad numantina".