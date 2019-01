Esta semana se presentaban los Presupuestos Generales del Estado. Su aprobación será muy complicada para el gobierno socialista. Me da la sensación, como ya pasó con gobiernos anteriores de los dos signos, que sólo dando una cantidad importante de dinero a Cataluña y el País Vasco se podría llegar a una solución. Los que vivimos en tierra de nadie, siempre salimos perjudicados.

En nuestra ciudad los presupuestos no se van a aprobar. El equipo de gobierno no ha logrado alcanzar ningún acuerdo con los otros tres grupos con representación en nuestro consistorio. La cercanía de las elecciones, las promesas incumplidas, los pactos anti-natura harán que se prologuen los actuales.

Creo que tanto a nivel nacional, como local falta un proyecto de país y de cuidad claro. Sin olvidarnos que pertenecemos a la Unión Europea, donde nos marcan todas las políticas económicas y sociales.

Siempre que llegamos a estas alturas unos nos hablan de las mejores cuentas y otros de las peores de toda la historia. La mayoría de los ciudadanos nos perdemos con tanto número, inversiones, cifras, recortes… Dependiendo de quién los presenten, nos parecen maravillosos o un desastre.

Concretando en nuestra ciudad y provincia me hago unas preguntas: ¿es tan difícil ponerse de acuerdo para construir un proyecto para Palencia? ¿No se pueden consensuar entre todos unas medidas para incentivar la economía y el empleo? ¿Qué proyectos son los que necesita nuestra tierra para que no se muera? ¿Cómo podemos asegurar a nuestros jóvenes que van a tener un futuro entre nosotros? ¿Qué podemos hacer para seguir manteniendo una educación y una Sanidad de calidad? ¿Cuáles son las infraestructuras que necesita Palencia? ¿Qué medidas económicas podemos tomar para incentivar el turismo en nuestra tierra?

Llevo un tiempo muy pesimista con las diversas formaciones políticas y sociales. Creo que se han olvidado todos del bien común y piensan en los suyos y en sus posibles votantes. ¡Pasan de nosotros! Yo quiero consensos, diálogos amplios, que nos digan la verdad. Construir puentes, proyectos compartidos, darnos las manos para asegurar el futuro de esta tierra y este pueblo.

Quiero tener representantes públicos con altura de miras. No quiero que en la próxima campaña electoral me prometan cosas imposibles. No quiero ver más insultos, promesas incumplidas, pactos con los independentistas o con los extremistas. Quiero que en nuestra corporación municipal estén los mejores de todas las formaciones. Sueño con ello y con una Palencia con un futuro mejor.

Los proyectos a corto plazo nos llevan al suicidio. ¡Construyamos entre todos un proyecto para nuestra tierra con cimientos sólidos! Si perdemos otra oportunidad, ¿quién tendrá la culpa?

Y no echen la culpa al adversario. Palencia es de todos y todas.