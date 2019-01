"Soy de Venezuela y para poder trabajar aquí tendré que esperar 1 año y medio"

“Yo soy de Bolivia y me han dado cita dentro de un mes para recoger la documentación que estoy haciendo”. “Tardan bastante. Yo soy de nacionalidad venezolana y para pedir mis papeles para permiso de trabajo está tardando más de año y medio. Para que me atendieran aquí tomé mi número y estuve aproximadamente una hora y media esperando a que me atendieran”. “Vengo a por la tarjeta de residencia y ha tardado 6 meses”. “Yo soy de Brasil. Estoy desde el lunes para hacer unos documentos. Las personas no saben qué tengo que hacer, cada uno me dice una cosa, por eso creo que tarda mucho”.

Son algunas de las personas que son testigo de las esperas que hay en las Oficinas de Extranjería, colas para que les atiendan pero también para que tramiten sus documentaciones.

El 69,14% de las unidades familiares que atendió Cáritas el año pasado eran extranjeras. Tendencia que va en aumento. Cubrir su primera necesidad es algo vital, trabajo que no corresponde a la entidad. Ángel Iriarte, Delegado Episcopal asegura que: “la primera necesidad que tiene toda persona que llega aquí es solucionar su situación legal. Para eso hay unos plazos establecidos y unos requisitos que nosotros no ponemos, los pone el Estado. La primera necesidad de la gente es iniciar sus procesos de regularización”.

Procesos que tardan desde un año y medio hasta seis meses, según nos contaban algunos de los extranjeros que salían de la oficina al micrófono de la Ser. Situación, que según explica el Delegado del Gobierno, José Luis Arasti, se debe a dos factores: “Es verdad que el número de extranjeros que han venido a solicitar esos permisos de asilo ha incrementado muchísimo. Pero también es cierto que las plantillas se han reducido y es inversamente proporcional el número de empleados y el número de personas que han solicitado ese asilo”.

En las últimas tres semanas se ha realizado un plan de choque para reforzar la sede y agilizar las tramitaciones.