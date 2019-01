Los tres Garcías

García es el apellido más común en España. Según el INE, en nuestro país, casi millón y medio de personas lo tienen. A nivel mundial ocupa el quinto puesto del ranking, con más de diez millones de personas portadoras de este apellido. Podríamos decir que la plantilla profesional de Osasuna no rompe las estadísticas ya que tres de sus integrantes llevan como primer apellido García y además los tres son habituales en los onces titulares de Jagoba. David (24 años) y Unai (26 años) forman el centro de la zaga rojilla y Rubén (25 años) juega en el ataque. Hasta hace poco los García eran cuatro, pero Imanol, hermano de Unai, fue cedido al Nastic. A lo largo de los casi cien años de historia del club rojillo han sido unos cuantos los Garcías que han pasado por sus filas. Es el caso del uruguayo Pablo, el canterano Jose o del formado en la cantera del Madrid, Javi.

Pese a que su apellido es el más habitual es España, Unai, David y Rubén están orgullosos de llevarlo y por eso aparece serigrafiado en sus camisetas, junto a su nombre. Y es que como nos cuenta Rubén: "Estoy orgulloso de mi apellido y lo demuestro llevándolo en la espalda. Es el apellido de mi familia y lo quiero reivindicar. Yo estoy muy contento porque se lo debo a mi padre y es algo bonito". Unai se mueve en la misma línea: "A principio de temporada estaba también mi hermano Imanol, y hace poco estaba Jose. Me gusta llevarlo en la camiseta y allí donde vamos, intentar dejarlo lo más alto posible". David, apunta: "Desde luego que estoy orgulloso de mi apellido. Aunque es muy común, es lo que me identifica". Si a los jugadores de Osasuna les diera por llamarse entre ellos por el apellido, podría resultar de locos con los tres García en la plantilla. Por fortuna, tienen la costumbre de llamarse por el nombre o por el mote.

David y Unai han llevado trayectorias deportivas similares. Llevan años jugando juntos y se conocen bien. Rubén sólo lleva unos meses pero se ha adaptado a la perfección a la disciplina rojilla. A la hora de definir a los otros García, David apunta: "Son muy diferentes. Rubén es súper gracioso, expresivo y echado para adelante. Unai es un poco más reservado, pero en el vestuario también se suelta. Sobre todo son dos muy buenos chavales y buenos compañeros, con los que se pasa muy buenos ratos. Con Unai llevo muchos años jugando y es mucho más que un compañero. Fuera del fútbol pasamos muchas horas juntos y eso se nota sobre el terreno de juego". Rubén comenta sobre los dos canteranos: "No había tenido la suerte de enfrentarme mucho a ellos y me han sorprendido para bien. Son jugadores intensos, los dos con buen juego de pie, pese a ser defensas centrales y con mucho poderío por arriba. Como personas, me llevo genial con ellos desde el primer día. Al ser de aquí intentan ayudarte más a que te adaptes, a que conozcas la ciudad... Les estoy muy agradecido". Unai tampoco escatima en elogios hacia sus compañeros, tanto a nivel personal, como deportivo.

Los tres saben que la Liga en Segunda es muy larga y que hay muchos candidatos al ascenso. Tienen claro que quieren aspirar a lo máximo y con lo mínimo que se conforman es con disputar el play off de ascenso. Apuntan que se puede decir que han acabado la primera vuelta estando donde querían y coinciden en que una de las claves es el buen rollo que hay en el vestuario, un buen ambiente que hacen público cada vez que ganan, subiendo a redes sociales fotos del equipo, en el vestuario, celebrando la victoria. "La unión que hay en el vestuario fue algo que me sorprendió muchísimo desde el principio. Creo que el campo se nota, pero es que fuera somos como una familia y eso hace que en pequeños momentos que no hemos estado tan bien reviertas la situación de manera más fácil. Es algo a lo que hay que darle mucho valor porque sobre todo de cara a final de temporada, estar unidos va a ser la clave. Yo intento estar siempre de buen humor y aquí es fácil", apunta Rubén quien se siente feliz en Pamplona y en el equipo. El clima es lo que peor lleva pero lo compensa con lo bonita que le parece la ciudad y sus alrededores y con el poder disfrutar de la naturaleza. Se define como una persona trabajadora, constante, respetuosa y buena gente. Unai está de acuerdo con la importancia de la unión del vestuario: "Yo no he estado en otros vestuarios, pero todo el que viene deja claro que aquí hay algo especial. Somos mucha gente de casa, Braulio a la hora de fichar tiene muy en cuenta al jugador como persona. Tenemos un vestuario excelente y a la larga, cuando hay problemas, es muy importante que exista esa unión". David añade: "Tener un vestuario así es un plus. No creo que en todos los vestuarios de la Liga haya el ambiente que hay que en el nuestro. Todos los que han venido de fuera han sumado mucho y los de casa hacemos bastante fácil al que viene de fuera que esté a gusto. Eso es fundamental".

Unai y David dan el valor que merece al hecho del elevado número de canteranos que hay en el equipo y por supuesto, consideran clave el haber recuperado el haber recuperado la comunión total con la afición. Unai dice: "Hemos recuperado la unión con la afición. El año pasado faltó un poco. Este año por el tipo de juego, aunque también por los resultados, la gente va a El Sadar, disfruta y está enganchada. Eso nos da mucha confianza". Rubén está encantado con la afición y David comenta: "Cuando haces un buen papel en casa la gente te apoya y este año hemos ganado prácticamente todo en casa. El apoyo que nos muestran ganemos o perdamos, es fundamental".

David, Unai y Rubén. Los tres García, pero cada uno con su sello personal y el sueño común de devolver a Osasuna a Primera División.