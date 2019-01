Chuti convenció a Serra Ferrer y se trae a Redru

Redru ya es el tercer refuerzo del Racing en el mercado invernal. Aunque la operación no se ha anunciado oficialmente por los clubes, el acuerdo es total entre el Betis, el Racing y el jugador para que Redru juegue cedido en Santander lo que resta de temporada, después de que no haya triunfado en la primera vuelta que ha disputado con el Elche, en Segunda, donde apenas ha jugado 200' en seis partidos, ninguno completo, entre Liga y Copa.

El último escollo, la aprobación de Lorenzo Serra Ferrer, máximo responsable deportivo del Betis,se consiguió a primera hora de la tarde del viernes y el futbolista estará en santander en los primeros días de la próxima semana. Esta contratación la venía trabajando Chuti Molina (que conoce perfectamente al jugador por su paso por el Betis) desde hace semanas. De hecho, ya intentó su contratación en verano. El albaceteño ha sabido esperar su momento y ha cazado la pieza.

Carlos Redruello, Redru, es un lateral izquierdo muy ofensivo, de 21 años, y ocupará una de las dos fichas sub-23 que tiene libres el Racing.

El andaluz no llegará a tiempo para jugar contra el Mirandés (Domingo, 17:00), un partido en el que el Racing podría dar un paso de gigante hacia el título si se hace con la victoria, ya que dejaría a los de Miranda de Ebro, su gran rival, con respeto para la gran temporada del Barakaldo, a siete puntos más el golaverage. Un triunfo burgalés dejaría a los de Borja Jiménez a solo un punto de los de Iv´çan Ania, y con el golaverage particular a su favor. No es una final, pero el duelo tiene mucho premio.

En el Racing son baja segura Rulo, sancionado, y Figueras, lesionado. Álvaro Cejudo ya entrena con el grupo, pero no es probable que enbtre en la convocatoria.