Tras ocho años de instrución,el martes, comienza el juicio por las jubilaciones de Caja Segovia

La sesión se iniciará a partir de las 9,30 h de la mañana, con la presencia de los once directivos acusados en el banquillo, debatiendo las cuestiones previas. Se sentarán tres miembros Consejo de Administración de Caja Segovia, otros tres directivos por un delito de apropiación indebida agravado por otro de administración desleal y otros cinco miembros del equipo de dirección como responsables a título lucrativo así como contra la aseguradora Caser. Entre los acusados el expresidente Atilano Soto y el exdirector Manuel Escribano.

Izquierda Unida como acusación popular pretende que se acepte como prueba las conclusiones de la Comisión de investigación sobre las Cajas de Ahorro en las Cortes Regionales. Un documento que como afirma Alberto López Villa abogado de IU deja bien a las claras cual era la verdadera situación financiera de la entidad cuando los ex directivos se auto adjudicaron unas cantidades millonarias en prejubilaciones.

Por su parte las defensas van a presentar un informe de 117 páginas intentando deslegitimar tanto a la propia Izquierda Unida como la Fundación Caja Segovia como acusaciones popular y particular respectivamente. Algo en lo que el letrado de la Izquierda Unida no está de acuerdo ya que no les es ajeno todo lo ocurrido en la extinta Caja Segovia, ya que miembros de esta formación formaban parte de la asamblea o de órganos de la entidad.

De admitirse este escrito de la defensa, unido a la postura del Ministerio Fiscal de sobreseer el caso, podría aplicarse la doctrina Botín ya que sin acusaciones se podría cerrarse este caso de las prejubilaciones millonarias. Algo que Izquierda Unida espera no se produzca y así continúe el juicio para llegar al fondo de la cuestión que tanta indignación causo en los segovianos.

La Audiencia de Segovia deberá señalar nuevas fechas para las siguientes sesiones del juicio ya que los días elegidos han de ser cambiados ya que varios abogados defensores han alegado el señalamiento de otros juicios en los mismos días.