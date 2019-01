Esta semana se ha presentado la fundación María Cambrils. Y gracias a ello quizá muchos se pregunten quién fue. María Cambrils, pionera del socialismo y el feminismo. Nació en el Cabanyal, fue autodidacta y una de las articulistas más conocidas de la época, coetánea de Pablo Iglesias, y autora del libro Feminismo socialista.

Su figura ha sido tan desconocida, que incluso se llegó a cuestionar que existiera realmente. La recuperaron la periodista Rosa Solbes, la historiadora Ana Aguado y el archivero Joan Manuel Almela, en una publicación de la Universidad de Valencia. Y ahora los socialistas valencianos le ponen su nombre a una fundación que quiere fomentar el diálogo desde el europeísmo y el feminismo, algo tremendamente necesario a la luz de los acontecimientos. Recuperar referentes como María Cambrils, conocer su historia, sirve para tener muy en cuenta el pasado. No para volver a él. Si no para no dar ni un paso atrás. Que falta nos hace