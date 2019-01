¿Estamos ante el cuarto punto de inflexión de la temporada? Porque ya hubo tres antes. Es una expresión muy manida este curso. Un curso que empezó ya mal porque el equipo no ganaba. Pasaron seis jornadas de liga con cinco empates y una derrota, además de perder también en el debut de Champions, y llegó la victoria en San Sebastián; primer punto de inflexión, que no lo fue.

No lo fue porque el Valencia volvió a la dinámica anterior. Cinco empates más consecutivos entre Liga y Champions hasta empeorar un poco más perdiendo en casa contra el Girona. Pero ahí llegó la mejor racha hasta la fecha, encadenando tres victorias seguidas ante el Young Boys, el Getafe y el Rayo Vallecano. El Valencia parecía haber encontrado el gol perdido y, con él, la senda del triunfo. Segundo punto de inflexión, pero que tampoco lo fue.

Y no lo fue porque llegó una derrota muy dolorosa, hasta cierto punto lógica, pero dolorosa. El Valencia perdió en Turín y aquel gol de Fellaini en Manchester le eliminó de la Champions. Dura losa con la que afrontar los siguientes partidos con derrota en el Bernabéu, empate en casa contra el Sevilla con pitada en la grada y empate en Éibar. Se llega al último partido del año contra el colista en Mestalla y ese gol de Piccini en tiempo de descuento supone el tercer momento en el que se habla de punto de inflexión.

Pero tampoco lo fue porque llegó el nuevo año y con él tres mazazos consecutivos. Estreno de 2019 con derrota en Mendizorroza frente al Alavés, derrota copera en El Molinón contra el Sporting de Gijón y empate en Mestalla ante el Valladolid. El cuarto envite fue el del martes, con esa primera parte horrible frente al Sporting y esa segunda esperanzadora que llevo a pensar a muchos que estábamos ante el cuarto punto de inflexión. ¿Será así esta vez?...

Empieza una segunda vuelta histórica porque es la primera vez que el calendario no es simétrico. Si hubiera sido normal, como siempre hasta esta temporada, el Valencia hoy jugaría contra el Atlético de Madrid, porque ese fue el enfrentamiento de la primera jornada; pero ese partido no llagará hasta la jornada 34, o sea, cinco jornadas antes del final de Liga. Y por el contrario, el Valencia - Celta, que es el partido de hoy, se jugó en la primera vuelta en la jornada 6.

Una victoria, una derrota y un empate han sido los resultados más recientes del Valencia en su visita a Vigo. Se impuso por 1-5 hace tres temporadas, perdió por 2-1 en la siguiente y emaptó a uno en el partido del pasado campeonato. Ese último Celta - Valencia se disputó en Balaídos el 21 de abril de 2018. Un ex del Celta, Santi Mina, que viene de hacer su cuarto doblete de la temporada ante el Sporting, adelantó al Valencia en el minuto 58 y cinco después Maxi Gómez empató para los locales.

Dato positivo: Marcelino García Toral no conoce la derrota en las cinco visitas que ha realizado como técnico a Balaídos. El balance del técnico asturiano a domicilio contra el Celta es de dos triunfos y tres empates, con seis goles a favor y tres en contra. El primer enfrentamiento se produjo en la temporada 2006-07, cuando al frente del Recreativo de Huelva se impuso por 1-2; las tres siguientes visitas se produjeron con el Villarreal y se resolvieron con dos empates a cero y un triunfo por 1-3 y su último partido allí tuvo lugar la temporada pasada, ya con el Valencia para un partido que finalizó con empate a un tanto.

En lo estrictamente deportivo, el Valencia presenta una convocatoria en la que lo más llamativo podría ser el descarte técnico de Ruben Vezo y la entrada de Kangin Lee. Por lo demás, siguen siendo baja por lesión Kondogbia y Guedes, y por decisión de club Michy Batshuayi, aunque aún no se ha resuelto su salida, pero Marcelino considera que se terminará resolviendo y que, por lo tanto, no jugará más en el Valencia. Con esto, el once parece claro: Neto en portería; Piccini, Garay, Gabriel, Gayà en defensa; Soler, Coquelin, Parejo y Cheryshev en el centro del campo; y Rodrigo y Santi Mina arriba.

En el Celta está la baja más importante, la de su jugador franquicia, la de Iago Aspas. Desde que el delantero gallego está lesionado, el equipo vigués no ha ganado ningún partido. De hecho ha ido perdiendo posiciones hasta la decimoséptima que ocupa ahora mismo, es decir, es el que marca el límite del descenso. Además, se lesionó en uno de los últimos entrenamientos el mediocentro turco Okay Yokuslu, con lo que el probable equipo estaría formado por Rubén Blanco en la puerta; Mallo, Cabral, Araujo y Juncà en defensa; Lobotka, Jozabed y Beltrán en medio; con Boufal, Brais Méndez y Maxi Gómez en la parte ofensiva.