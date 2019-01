Convivencia y libertad

Podem ha decidido no asistir hoy al acto de entrega en el Palau de la Generalitat del Premio Convivencia al rey Felipe VI al considerar que el monarca no es "un ejemplo de convivencia" y que los valores que representa no han de "ser premiados".

Hoy, sí que ha estado presente en el acto la vicepresidenta Mónica Oltra, que el año pasado no asistió cuando se le dio el galardón a Societat Civil Catalana.

Sin duda el rey ha estado hoy, como decía el presidente Ximo Puig, en un escenario complejo, en el que se le ha puesto de nuevo a prueba. Con un mapa político convulso, con posiciones y opiniones muy enfrentadas. Su discurso ha sido conciliador, "sin convivencia no existe la verdadera libertad".