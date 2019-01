Soy víctima de una vendetta por no apoyar a Román como candidata

La asamblea de IU en Almería llevó a votación el visto bueno a la sustitución de Rafael Esteban como portavoz del grupo municipal en beneficio de la candidata a la alcaldía, Amalia Román, a pesar de que la Coordinadora Provincial había pedido, explícitamente y por escrito, que dicho punto fuera retirado del orden del día de la reunión, en tanto en cuanto se resolviera el recurso de anulación interpuesto por Esteban contra dicho relevo, acordado por la Coordinadora Local.

Como ya ha informado este diario, la asamblea ratificó la sustitución por mayoría de un 60% de los asistentes, si bien el sector crítico -que, encabezado por Esteban, suponía el 40% restante - se negó a votar el punto y abandonó la reunión, celebrada la noche del miércoles.



Rafael Esteban ha precisado que tuvo que ser él mismo quien informara a los asistentes a la asamblea de la petición realizada por parte de la Secretaría de Organización de IU Almería para suspender este punto, petición que no se tuvo en cuenta. También informó de que su recurso se basaba en su convicción de que al intentar apartarle de esa forma como portavoz municipal se vulneraban los estatutos de Izquierda Unida.



Pero Esteban, quien ha permanecido en silencio desde que la Coordinadora Local decidiera su relevo en la portavocía del grupo, ha estallado y, “por una cuestión de dignidad, orgullo y pundonor” ha querido aclarar a este periódico todo lo sucedido y el porqué de su negativa a abandonar el puesto. En primer lugar, dice tener muy claro que la decisión de apartarle no fue sino “una vendetta personal” y una “indecencia en términos políticos y humanos”, quizás, dice, por su apoyo, en el proceso de Primarias para decidir el candidato a la alcaldía, a Rodrigo González, quien las perdió ante Amalia Román.

El portavoz afirma que la Coordinadora Local tomó la decisión de relevarle sin consultarle ni a él ni al grupo, “en petit comité”, algo “contrario a los estatutos de IU, que apuestan por la autonomía de los grupos políticos respecto a su regulación, y por tanto ésta no corresponde a dicho órgano”. Por tanto, cree que fue una medida inadmisible y, además, alegal, como ha dejado claro el informe del secretario del Ayuntamiento, que ha señalado que para cambiar el portavoz es necesario el respaldo mayoritario de los miembros del grupo.



“Después de este acuerdo en 'petit comité', se le quiere dar forma orgánica llevándolo a votación de la asamblea, en la que, además, la coordinadora local hace dejación de funciones al no informar de que la Provincial había pedido la suspensión del punto”, expone. Con ello, a su entender, “se ha elevado a categoría política algo que no es político, sino que solo enmascara una desmesurada ambición personal”, continúa.



El consejo local mantiene que la idea de que Amalia Román asumiera la portavocía del grupo se explicaba en la intención de darle “visibilidad” como candidata a la alcaldía en estos últimos meses del mandato y con vistas a las elecciones locales de mayo. Para Esteban, sin embargo, este argumento no se sostiene: “Yo ya he anunciado que me marcho, que voy a estar callado, y le he dejado todo el protagonismo, es viceportavoz y lleva casi todas las áreas. Evidentemente, yo soy portavoz porque fui quien encabezó la lista en las últimas elecciones y así me eligieron, y ella lo será durante el próximo mandato, como candidata que es a la alcaldía”.



A su entender, con esta actuación “vía militaris”, el consejo local “se ha pegado un tiro en el pie al crear un problema donde no lo había, y ha provocado un enfrentamiento absurdo”. “¿Acaso no les preocupa que casi la mitad de los asistentes se negaran a votar, se levantaran y se marcharan durante la asamblea, y solo por un quítate tú que me pongo yo?”, se pregunta.



Y es que para él, lo peor de todo es “el perjuicio a la organización”, algo que dice no haber favorecido en ningún caso. “No es una cosa de Rafael Esteban, como deja claro que más del 40% de los asistentes a la asamblea se marcharan, y a estas alturas, cuando ya he dicho que dejo la política -tras una larga trayectoria-, a pocos meses de mi marcha, por dignidad, no puedo consentir esta manera de actuar, tanto desde el punto de vista humano como político”.



Esteban también tiene muy claro que no va a dimitir como portavoz: “Han hecho creer que yo estoy aferrándome al cargo, como si ser portavoz fuera algo de otro mundo, pero no es así”, concluye.