Ha sido una semana en la que el principal tema de conversación en la actualidad abulense han sido los presupuestos generales del estado que no gustan a nadie en Ávila. Sobre este tema y con una canción de la mejicana Estela Nuñez titulada 'No me trates mal' hemos realizado nuestro resume semanal. Que os guste.

Seguir leyendo